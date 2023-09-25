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CriptoB
Биткоин (BTC) растерял свои сентябрьские достижения
Цена биткоина (BTC) не смогла удержать полет, начавшийся две недели назад, что означает возможное изменение тренда

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Недельный Технический Анализ BTC

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На недельном графике видно, что две недели назад цена BTC существенно поднялась, протестировав горизонтальную область в $24 800. Это важная зона, которая с июля 2022 года то служит сопротивлением, то поддержкой. Пока цена не закрылась ниже этой зоны, снижение можно рассматривать как повторное тестирование для подтверждения ее в качестве поддержки.

Однако на прошлой неделе BTC не смог закрепить рост. Достигнув локального максимума в $27 486, цена сформировала длинный верхний фитиль и завершила день с понижением. Эти признаки говорят о том, что быкам не удалось продолжить восходящее движение.

Если снижение продолжится, коррекция к области $24 800 означит просадку на 5% от текущей цены. С другой стороны, чтобы цена достигла ключевой зоны сопротивления в $31 000, потребуется рост на 20%.

Недельный RSI демонстрирует нерешительность. В настоящее время он находится немного ниже линии 50, но все еще держится выше линии тренда бычьей дивергенции, начавшейся с уровней июля 2022 года. Эта дивергенция послужила толчком текущему восходящему движению. Таким образом, тренд можно считать бычьим, пока эта линия не будет преодолена.

Дневной Технический Анализ BTC

Технический анализ дневного графика также дает противоречивые сигналы. С одной стороны, цена восстановилась выше горизонтальной области в $25 600 после снижения ниже этой отметки 11 сентября.

С другой стороны, цена не смогла преодолеть нисходящую линию сопротивления, начавшуюся с годового максимума, и вернулась от нее 19 сентября.

Как и на недельном графике, дневной RSI находится близко к отметке 50. Кроме того, линия тренда бычьей дивергенции, которая позволила цене восстановиться выше области $25 600, все еще сохраняется, проходя около 41.

Ближайшая поддержка на дневном графике находится на отметке $25 600, что на 3% ниже текущей цены. На 12% выше текущей цены находится зона сопротивления в $29 250.

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Таким образом, в ближайшей перспективе динамика BTC будет зависеть от того, преодолеет ли цена нисходящую линию сопротивления или упадет ниже области $25 600. В случае успешного прорыва можно ожидать как минимум 10% роста до $29 250. С другой стороны, падение ниже отметки $25 600 может привести к нисходящему движению в направлении $24 800.

#news #newsweek
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