Европейцы вливали средства в криптопродукты на прошлой неделе, но не смогли переломить негативный тренд

Согласно отчету CoinShares, европейский рынок привлек $16 млн инвестиций, где инвесторы увидели в регуляторных нюансах не преграду, а новые возможности. В то время как американские инвесторы решили снять $14 млн с криптовалютных продуктов.

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Ethereum (ETH) продолжает период нестабильности, ухудшившейся в течение шести недель подряд. Инвесторы сохраняют тренд по выводу капитала из этого актива, только на этой неделе отток составил $2,2 млн.

Биткоин (BTC) третью неделю подряд регистрирует незначительное снижение инвестиций на общую сумму $6 млн. Аналогичный тренд наблюдается и в шортовых продуктах BTC, с оттоком в размере $2,8 млн.

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Аналитики выделяют растущую избирательность инвесторов в отношении альткоинов. Согласно данным CoinShares, приток средств в XPR и Solana составил соответственно $0,66 млн и $0,31 млн.