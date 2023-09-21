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DYdX v4 интегрирует Squid и Axelar для адаптации Cosmos

DYdX, крупнейшая децентрализованная платформа производных финансовых инструментов, интегрировала решение, основанное на межцепочной инфраструктуре, предоставляемой сетью взаимодействия Axelar
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San Francisco, CA — Крупнейшая в мире децентрализованная платформа для создания финансовых деривативов, dYdX, объявила об успешной интеграции нового решения, основанного на межцепочной инфраструктуре, предоставляемой сетью взаимодействия Axelar.

Главной целью этого стратегического шага является предоставление мгновенной возможности подключения и отключения для версии 4 платформы dYdX. Новая версия будет обладать собственной моделью цепочки в экосистеме Cosmos, что значительно улучшит функциональность и эффективность платформы.

Для реализации этой инновационной синергии будет задействован инструмент Squid - механизм мгновенных межсетевых транзакций, разработанный на децентрализованной инфраструктуре Axelar. Это позволит пользователям более эффективно и безопасно переходить на будущую платформу dYdX v4.

Натан Ча, представитель компании dYdX Trading, подчеркнул: "Для успешного развертывания цепочки приложений необходимо обладать высокой гибкостью, быстротой и простотой в использовании совместимости. Цепочка dYdX должна привлекать пользователей из различных агрегированных пакетов, Ethereum L1, других цепочек приложений и централизованных бирж, чтобы обслуживать максимальное количество пользователей".

Что касается графика запуска, то в свете подготовки к запуску собственного блокчейна DYdX, окончательное решение о сроках будет принято с учетом решения, принятого руководством, после голосования.

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Команда DYdX Trading ожидает, что весь открытый исходный код для версии 4 будет готов и отправлен в октябре, что откроет новые горизонты для пользователей и развития платформы.

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