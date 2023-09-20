Палата лордов Англии приняла законопроект об изъятии украденной криптовалюты
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Законопроект о расширении полномочий английских властей в борьбе с незаконным использованием криптовалюты был утвержден Палатой лордов. Проект, представленный в сентябре 2022 года, направлен на противодействие финансовым преступлениям, связанным с криптовалютой, а также установление положений о корпоративной прозрачности и регистрации бизнеса за рубежом.
За последний год законопроект прошел все этапы в Палате общин и Палате лордов. В ходе проверки, Палата лордов внесла некоторые поправки для более ясного определения намерений властей по преследованию финансовых преступлений. Теперь проект ожидает окончательного утверждения в Палате общин, где могут принять предложенные поправки или предложить свои изменения.
После окончательного утверждения в Палате общин, законопроект будет подписан с королевской санкцией – официальным актом монарха. Предварительно Управление финансового надзора (FCA) Великобритании заявило о готовности сотрудничать с криптовалютными компаниями для разработки регулирующей базы для отрасли.
Исполнительный директор FCA Сара Притчард подчеркнула необходимость совместной работы над правилами и положениями, приносящими выгоду рынкам, потребителям и компаниям в ходе конференции City Week в Лондоне. Притчард также подчеркнула, что обязанности FCA ограничиваются обеспечением соблюдения криптофирмами, действующими в Великобритании, законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Важно отметить, что с начала сентября в Великобритании начал действовать новый закон, касающийся криптовалют. Однако, нынешняя ситуация в стране представляет серьезные вызовы для премьер-министра Риши Сунака, включая проблемы в системе здравоохранения, образования и рост преступности в крупных городах. Также заметен стремительный рост числа семей, требующих адресной социальной поддержки. Инфляция в Англии превышает европейский уровень на несколько процентов, что сказывается на уровне доходов населения, несмотря на повышение заработной платы.
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