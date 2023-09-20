В ходе выступления на конференции Permissionless II в Техасе, Эстер Пирс, комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), призвала законодателей и регулирующие органы к оперативному уточнению надзора над криптовалютами. Пирс выразила свое разочарование тем, что процесс создания регулирующих правил для цифровых активов ведется слишком медленно.

Комиссар подчеркнула, что за время ее работы в SEC с 2018 года она не заметила заметных улучшений в этом направлении. Она также привела в пример Швейцарию и Сингапур, которые, по ее словам, лидируют в регулировании цифровых активов, что нельзя сказать о Соединенных Штатах.

"Не покидайте США. Путаница пройдет. Соединенные Штаты - отличное место для развития бизнеса, и я хочу, чтобы так оно и оставалось. Но представляйте очень четкие идеи, думайте о конкретных путях достижения ясности в регулировании", - советует комиссар криптокомпаниям.

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Эстер Пирс также предложила американским законодателям принять за образец законопроект о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA), который вступит в силу к концу 2024 года. В марте этого года Пирс уже критиковала SEC за нежелание утвердить спотовые ETF на биткоин.