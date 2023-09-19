Ведущая криптографическая компания Matrixport сообщает, что массовая подача заявок на запуск спотовых биткоин-ETF приводит к динамичному оживлению рынка цифровых активов. Руководитель отдела исследований Matrixport, Маркус Тилен, подчеркивает, что его аналитики наблюдают значительное "потенциальное давление покупателей BTC", особенно со стороны инвесторов, заинтересованных в предложении спотовых биржевых фондов.

В контексте этой динамики, доля биткоина на общем рынке цифровых активов достигла отметки 50,2%, что является самым высоким показателем за последний месяц и близким к 26-месячному максимуму в 52%, зафиксированному в конце июня.

Эксперты считают, что ключевым фактором роста доли биткоина стало представление компанией BlackRock заявки на создание спотового биржевого фонда BTC. На 19 сентября текущего года рыночная стоимость этой криптовалюты продемонстрировала рост, превысив отметку в $27 000.

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В то время как ряд индустриальных лидеров, включая сооснователя PayPal и генерального директора Lightspark, Дэвида Маркуса, высказывают сомнения в перспективах биткоина как популярного средства оплаты покупок, новые инвестиционные движения кажутся указывать на возрастающий интерес к этому цифровому активу в качестве инвестиционного инструмента.