В свежем заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) прозвучала жесткая позиция в отношении Binance.US. Регулятор призвал суд округа Колумбия одобрить проверку деятельности платформы. По мнению представителей SEC, криптобиржа не предоставила запрошенные документы в ходе текущего юридического разбирательства.

В центре внимания SEC оказался сервис Ceffu, переименованный из Binance Custody, который, вероятно, мог быть использован для вывода средств клиентов Binance.US из США. Такие действия являются нарушением государственных законов и ранее заключенного соглашения между сторонами.

Соглашение было заключено из-за невозможности холдинговой компании BAM Trading Services убедить SEC в том, что она полностью контролирует активы своих клиентов. В документе подчеркивается, что "Комиссия по ценным бумагам и биржам требует вынести приказ, обязывающий владельцев бизнеса предоставлять документы, связанные с любой организацией, предоставляющей программное обеспечение для хранения кошельков и сопутствующих услуг".

Представители SEC также выразили недовольство в отношении предоставленных Binance "несогласованных данных о ключевых фактах, задержки в публикации документов и информации, а также блокирования некоторых категорий сведений". Согласно наблюдениям членов надзорного органа, эти аспекты могут пролить свет на деятельность биржи и ее методы хранения активов клиентов.

Кроме того, в SEC не стали обходить вниманием генерального директора Binance Чанпена Чжао, называя его "человеком, который считает себя неподвластным юрисдикции судов". Руководители Комиссии призвали суд отклонить "неоднозначные заявления Binance о неуместности, предвзятости и бремени" и требуют от биржи предоставить всю необходимую информацию, запрошенную регулирующим органом.