Без лишних предисловий, начнем.

Железо

CPU: AMD Ryzen 7 7700X (16) @ 5.57 GHz

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 [Discrete]

Memory: 62.53 GiB

Более подробные спеки на скриншоте.

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Запускатор

Все игры запускались с помощью "DRM платформы Steam". Потому что:

а) Я простой Иван из Твери. Хочу играть, не хочу знать про скрипты-префиксы. Хочу делать пиф-паф.

б) Я понятия не имею, как запустить игры даже уровня АА легально без Steam. Я знаю, что есть всякие DRM-free платформы, но тогда мне, во первых, надо покупать еще одну копию игры, а во вторых, смотри пункт а.

Методология проверки

Все системы устанавливались по принципу next-next-next в инсталяторе. Никаких твиков, кастомных ядер, прописывания кастомных параметров не делалось (если не указано иное). Если инсталлер в процессе спрашивал про не свободный софт или дрова - я соглашался. Везде использовался один и тот же раздел диска на ext4 (если не указано иное). Не было никаких настроек стима. Просто нажал играть и все. Стим для Arch-based ставился через pacman. Для deb-based - с офф сайта стима. На всех системах после установки был сделан apt update&upgrade | pacman -Syuu && reboot.

Тест

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В качестве теста была использована игра Cyberpunk 2077. Да, одна. Да, только в бенче. Я знаю, что по-хорошему надо было запустить несколько игр и играть с графиком. Но мне кажется, что и этих данных достаточно для верхнеуровневой оценки производительности.





И... Поехали.

ArchLinux XFCE

Арч ставился полностью через archinstall. В archinstall выбран nvidia драйвер, так как предлагался. Больше никаких изменений. На самом деле я в шоке, потому что еще год назад archinstall был не способен поставить арч на эту видеокарту без плясок с бубном. Ребята прокачались, молодцы. Теперь полностью рабочая система за несколько кликов. Игра автоматом выставила Ray Tracing: Ultra.

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Результат:

Ubuntu 24.04.1 LTS GNOME

В инсталлере была поставлена галочка "разрешить проприетарные драйвера и пакеты". Выставила по дефолту свои настройки. Был проведен тест с ними + Ultra. На самом деле для меня результат был немного неожиданным, так как LTS релиз.

Результаты:

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Garuda Linux

В установщике доступна только BTRFS, что по мне бред. И поменять нельзя никак. Так что корень был на BTRFS, а игра на ext4. Так же установщик спрашивал про ХАЙПЕРФОРМАНС твики, я на них согласился. Про драйвер ничего не спрашивала, но поставила. Ну и ладно. Так же выставила свои какие-то настройки. Был проведен тест с ними + Ultra. Вообще крайне странный результат. Если пол кадра-кадр - это на уровне погрешности, то 5 кадров - уже не нормально.

Результаты:

Точка невозврата

Три дистрибутива выше - хорошие, современные дистрибутивы с понятным позиционированием и хорошей поддержкой. Я не прилагал каких-то усилий для запуска игры. В Ubuntu так вообще все просто и понятно. И даже чистый ArchLinux, как оказалось, сегодня может быть установлен человеком, вообще не понимающим в Linux.

Два оставшихся дистрибутива не такие. Они потребовали от меня минимальных знаний Linux и приложения дополнительных усилий. За это хорошо бы их вообще дисквалифицировать из теста, но раз уж я начал.... Просто держите этот факт в голове.

MX Linux

Втыкаем флешку, запускаем комп, и.... после определенной стадии загрузки все зависло. Система дает переключаться между tty, но сама загрузка дальше не происходит. Изучив логи в tty, стало понятно, что nouveau понятия не имеет о существовании RTX4070. Из-за этого процесс запуска прервался и не запустил иксы. Ну хорошо. Логинимся в tty и запускаем иксы в ручную. К удивлению, они запустились нормально.

Далее пошел стандартный процесс установки, без сюрпризов. Завершаем установку, перезагружаемся. После перезагрузки ничего не поменялось нас так же встречает консоль tty вместо рабочего стола. Запускаем иксы в ручную и пытаемся обновить систему. Может более свежий драйвер поможет? Нет. Не помогло. Ну ладно. Зато в меню есть Nvidia driver installer. Так что я не стал дальше мучить систему и запустил скрипт. После установки нормального драйвера, система запустилась без проблем, и иксы стартанули сами. Далее последовал стандартный тест. Тест сравним по результатам с Garuda Linux. Видимо, дают о себе знать старое ядро и старый 535 драйвер.

NB!

Уже после написания данной статьи искал информацию на сайте MX, увидел, что есть специальная сборка “Advanced Hardware Support” - как раз для нового оборудования с новым ядром.

Эта сборка запустилась корректно в Live режиме. Но после установки драйвера через утилиту, превратилась в "тыкву". Вот прям совсем. Без возможности запустить иксы.

Сhimbalix

В отличии от MX Linux дистрибутив запустил иксы сам, без моего вмешательства. Еще одно интересное отличие - установка длится в несколько раз дольше чем у MX Linux. Уж не знаю с чем связано.

Результат запуска игры оказался интересным:





Ваш браузер не поддерживает html5 видео.









Если кто не понял, игра выдала около нуля FPS, а через 5 минут компьютер отказался отвечать и был отправлен в принудительный ребут.

На этом я хотел завершить тест. Но так как я приложил какие-то усилия в MX Linux, я решил, что и тут стоит это сделать. Раз уж дистрибутив уже установлен.

Далее пошел долгий и муторный поиск хоть какого-то упоминания о драйверах nvidia в меню. Ну и, конечно же, оказалось, что единственная действительно нужная утилита из MX Linux вырезана.

Открываю synaptic и ищу nvidia. И о чудо! Оказывается, драйвер в synaptic есть. Прожимаем установку. И.... Высыпало кучу ошибок из-за конфликтов зависимостей. В целом я не удивлен. Чего еще было ждать от форка дебиана. Приложив еще чуть-чуть усилий, я решил конфликты пакетов и драйвер, наконец, установился. Результат интересный, так как использовался тот же 535 драйвер, что и в MX Linux.

Результат:

Выводы для меня

Большинство Линукс дистрибутивов справились с задачей. Их можно поставить в несколько кликов, и так же быстро начать играть.

Кадры в Ubuntu и Arch на грани погрешности.

Игровой дистрибутив (Garuda) оказался не очень игровой, даже с твиками. Если пол кадра - это погрешность, то 5 уже может быть ощутимо.

DE никак не влияет на производительность в играх.

Ни к чему не призываю и ничего не советую. Что и как использовать - лично ваш выбор.

Выводы для себя делайте сами.

Так же в своем телеграм канале я опубликовал сравнение и опыт от теста на современной видеокарте AMD. Результат ожидаем.

Всем спасибо за внимание и до новых встреч.