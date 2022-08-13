реклама
На прошедшей презентации THQ Games Showcase, компания HandyGames вместе с Bugbear Entertaiment анонсировала Wreckfest Mobile, мобильную версию игры Wreckfest.
Bugbear Entertaiment известна большинству игроков благодаря легендарной серии Flatout - гоночным играм, где присутствует полноценная разрушаемость автомобилей. Wreckfest, также ранее известная как Next Car Game - это попытка создать современную версию Flatout с улучшенной графической составляющей, все той же реалистичной моделью повреждений и сохраненным привычным геймплеем. Игра была тепло принята игроками и получила достаточно неплохие оценки критиков. Теперь очередь дошла и до мобильных платформ.
Вероятнее всего это будет порт версии для Nintendo Switch. Судя по имеющимся изображениям, в игре будут соревноваться 24 автомобиля одновременно, что создаст большую динамичность геймплея. Повреждения ожидаемо имеют высокий уровень проработки. В игре будет свой собственный мультиплеер, также подтверждена поддержка контроллеров через Bluetooth.
Wreckfest Mobile будет выпущена осенью 2022 года для платформ Android и Ios. Скачать ее можно будет в соответствующих приложениях Google Play и App Store.