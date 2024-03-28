Экзопланета LHS 1140b удалена от Земли на 50 световых лет и, вероятно, имеет водную поверхность с условиями пригодными для возникновения жизни.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил потенциально обитаемую экзопланету LHS 1140b в июле прошлого года. Ее удаленность от солнечной системы составляет около 50 световых лет.

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В тот момент, один из основных приборов "Джеймса Уэбба", а именно NIRSpec, исследовал ее атмосферу, когда та проходила по диску своей родительской звезды. Такое явление называется транзитом. Согласно изначальным предположениям, это была массивная каменистая планета, которая в шесть раз более тяжелая чем Земля.

Однако совсем недавно он провел более точное ее исследование. Исходя из проведенных наблюдений, оказалось, что ее масса и размер не столь велики как предполагалось ранее (масса экзопланеты в 5,6 раз превышает земную, а радиус больше земного в 1,73 раза), а сама планета может представлять собой океанический мир. Что касается средней температуры на ее поверхности, то предположительно она довольно невысокая и составляет примерно -47 градусов по Цельсию, а расчетная инсоляция планеты - 0,42 от земной.

Что интересно, данная планета вращается вокруг красного карлика массой 0,18 солнечных масс. Она располагается в относительной близости к своей звезде, однако слабое излучение светила не способно раскалить (либо прогреть) её поверхность, что хорошо, поскольку планеты с глобальным океаном часто предрасположены к возникновению так называемого парникового эффекта, который сводит на нет вероятность возникновения жизни.

Выходит, что если на LHS 1140b действительно присутствует глобальный океан, то температура воды на его поверхности превышает точку замерзания, что говорит о потенциальной его пригодности для возникновения биологической жизни. Тем не менее возможен и другой вариант, согласно которому на экзопланете (исходя из ее размеров и оценки плотности) может быть плотная газовая атмосфера (вместо 10 % воды на её поверхности).

Однако данные спектрального анализа ее атмосферы, а также соответствующее моделирование предполагают именно наличие у планеты огромного объёма воды, а не плотной атмосферы, по крайней мере это более вероятно. В связи с этим данная экзопланета — хороший кандидат на роль так называемой планеты-океана, которых, кстати говоря, обнаружено довольно-таки немного.