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Ученые уточнили вероятное расположение гипотетической девятой планеты
В ходе нового исследования, команде ученых во главе с Майком Брауном (профессором астрономии в Калифорнийском технологическом институте), удалось сузить область ее поиска (на 78%), путем исключения некоторых участков неба.

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Неуловимая девятая планета — важный объект исследований в современной астрономии, который будоражит умы астрономов уже достаточно давно. Из-за своего громадного удаления (по меркам солнечной системы) и медленного перемещения по небу, ее поиски — довольно затруднительная задача.

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Однако несмотря на все сопутствующие трудности, некоторые успехи в данном направлении все же имеются.

В ходе нового исследования, команде ученых во главе с Майком Брауном (профессором астрономии в Калифорнийском технологическом институте), удалось уточнить вероятное расположения девятой планеты, путем исключения многих участков неба (область поиска уменьшилась на 78%), в которых она потенциально могла бы находится. Помимо этого, были предоставлены обновленные данные, касательно ее размеров и орбиты. Размер планеты превышает земной в 6,6 раз, а ее орбита в 12,5 раз более протяженная чем у Плутона и равняется 500 астрономическим единицам (75 миллиардов километров).

Это стало возможным благодаря астрономической системе Pan-STARRS, в состав которой входит панорамный обзорный телескоп, располагающийся в Гавайском университете. Для уточнения имеющейся информации, касательно местоположения планеты, учёные использовали данные из Data Release 2 (DR2), попутно опираясь на результаты исследований, проведенных ранее.

В дальнейшем, благодаря вводу в эксплуатацию обсерватории имени Веры Рубин (Vera C. Rubin Observatory), что ориентировочно произойдет в мае 2025 года, ученые надеются получить прямые снимки планеты. Широкоугольный обзорный телескоп с диаметром главного зеркала, равным 8,4 метра, способен охватывать значительную часть неба, что существенно упростит поиски не только девятой планеты, а и в принципе любого астрономического объекта.

Основные задачи данной обсерватории — исследование южного полушария, поиск околоземных астероидов, малых планет и других объектов Солнечной системы, а также изучение свойств тёмной материи, тёмной энергии и эволюции Млечного Пути.

#астрономия #солнечная система #девятая планета
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