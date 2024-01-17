По информации от источника, HMD Global больше не будет выпускать смартфоны под брендом Nokia.

Некогда легендарная компания Nokia, имевшая большую популярность в 2000-х и начале 2010-х годов, по всей видимости, окончательно прощается с рынком мобильных устройств. Точнее говоря, нынешние актуальные модели смартфонов, выпускаемые под брендом Nokia, уже в обозримом будущем исчезнут из продажи. Это касается только современных моделей, классические телефоны Nokia все также будут доступны к покупке, скажем, в качестве коллекционных устройств.

реклама

По информации от источника, ее смартфоны, начиная с 2026 года, больше не будут появляться на прилавках магазинов. Либо вовсе, либо под привычным названием. Что ясно точно, так это то, что HMD Global полностью прекратит производство смартфонов под брендом Nokia.

Также с 1 февраля 2024 года, будут удалены все сведения о телефонах Nokia с официального сайта компании - Nokia.com. При этом, вся информация будет перенесена на сайт HMD Global - компании владельца бренда Nokia.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Данный сайт (hmd.com) был запущен без какого-либо анонса. По утверждениям одного из представителей компании, на новой странице появятся оригинальные устройства HMD, многие классические модели телефонов Nokia, а также некоторые новые продукты, производимые партнерами.