Оно направлено на улучшение качества геймплея и исправление ошибок

Студия Larian Studios выпустила 9 января свое первое в новом году крупное обновление для Baldur's Gate 3. Оно получило название: “Patch 7: The Big One” и направлено на улучшение качества геймплея и исправление ошибок.

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Вот основные изменения, которые затронули игру:

Кроссплатформенная система получила исправление, связанное с синхронизацией сохранений с модификациями. Теперь она не будет этого делать, так как консолям модификации недоступны;

В игре появится возможность кражи заметно большего количества предметов без зависания самой игры;

Ускоренно переключение между персонажами;

Появилась группировка точек быстрого перемещения между локациями. Это сделано для более комфортного геймплея, так как данная группировка улучшает навигацию и делает перемещения заметно удобнее.

Помимо этого, разработчики также сообщили о переработке процесса выпуска обновлений на операционных системах Windows и MacOS, чтобы они выходили в одно и то же время.

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Наконец, будет исправлена проблема, которая присутствовала (и присутствует) на консолях Xbox Series X и Xbox Series S чуть-ли не сначала релиза игры. Она создавала множество проблем игрокам, так как провоцировала потерю сохранений. Microsoft запланировала выпуск данного обновления на 16 января, именно в этот день оно станет доступным для установки.