С 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае пройдет Всемирный молодежный фестиваль, в котором примут участие до 20 тысяч человек из более чем 180 стран мира. Мероприятие пройдет в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Ожидается, что фестиваль объединит молодых лидеров из разных сфер: волонтерства, бизнеса, образования, медиа, культуры и других. Аэропорт Сочи готовится обслужить более 300 000 пассажиров во время фестиваля. Региональная программа Всемирного молодежного фестиваля запланирована на 10-17 марта, его участники посетят 30 городов России. В организационный комитет фестиваля входят вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минспорта Олег Матицын, заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и другие.

Для проведения мероприятия в Олимпийском парке на территории «Сириуса» создан специальный «Город молодежи мира», центром которого станет площадь Медалей. Там возведут пять павильонов: «Москва», «Белгород», «Нижний Новгород», «Ямало-Ненецкий автономный округ» и «Казань». В них пройдут образовательные и культурные мероприятия. Чтобы попасть в «Город мировой молодежи», гостям придется пройти «Международный аэропорт WFM». Гости фестиваля смогут увидеть выступления лучших творческих коллективов, принять участие в тематических дискуссиях и мастер-классах, экскурсиях, тренингах, выставках и панельных сессиях. Вечерняя программа мероприятия включает концерты, ток-шоу и кинопоказы. К организации и проведению фестиваля будут привлечены 5 000 волонтеров из всех регионов России.