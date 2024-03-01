Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Тунис знакомится со строительными и технологическими проектами в Саудовской Аравии

TV BRICS: Тунисская делегация посетит несколько выставок по строительству и технологиям
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

С 26 февраля по 7 марта около пятнадцати тунисских компаний находятся с визитом в Эр-Рияде, чтобы познакомиться с основными игроками и проектами в строительном, проектном и технологическом секторах. Визит направлен на активизацию прямых контактов с международными партнерами, расширение экономического и технического сотрудничества, изучение торговых и инвестиционных перспектив и возможностей, обмен успешным опытом в Тунисе и Саудовской Аравии.

Программа визита включает посещение одной из крупнейших международных строительных выставок в Саудовской Аравии «Big 5 Construct Saudi», которая пройдет 26-29 февраля с участием более 1300 экспонентов из 47 стран и соберет более 55 000 участников отрасли, представителей правительства и активных покупателей. Об этом сообщает Tunis Afrique Presse (TAP), партнер TV BRICS. За первые 11 месяцев 2023 года объем торговли между Тунисом и Саудовской Аравией достиг 258 миллионов долларов США. Основными статьями экспорта Саудовской Аравии являются химикаты, упаковка и строительные материалы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

технологии строительство саудовская аравия тунис
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
9
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
7
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завод «Купол» приступил к масштабной модернизации зенитно-ракетных комплексов «Тор»
4
Defense24: подбитый Abrams, на самом деле не имеет серьезных повреждений
13
"Гиперзвуковые цели поразить способен": российское МО рассказало про испытания С-500 «Прометей»
4
Илон Маск: X теперь предлагает пользователям 1 миллион объявлений о вакансиях
+
Российская армия подходит к Часову Яру южнее Попова леса, продвигается вперед к Орловке
2
Белый дом призвал разработчиков ПО отказаться от небезопасных С и С++ и перейти на Python и Rust
9
В России предлагают использовать переработанный мусор для строительства дорог
5
Новый тип памяти может заменить SSD и ОЗУ
2
Nature Astronomy: Астероид стал «совершенно другим телом» после столкновения с зондом НАСА
+
Украинские формирования вынуждены отступать к третьей оборонительной линии
2
Глава ДНР: Авдеевка полностью очищена от ВСУ, но это не значит, что там безопасно
+
Ubisoft пытается убедить общественность в том, что у Skull and Bones рекордный уровень геймерской вовлечённости
+
После DDoS-атаки владелец сайта получил счёт на $100 000 за трафик
2
Realme готовит бюджетный флагман GT Neo 6 на мощном чипсете Snapdragon 8s Gen 3
3
Революционная тандемная солнечная батарея имеет КПД 38,91%
+
Байден прошёл ежегодный медосмотр: врачи считают, что за год состояние президента не изменилось
4
Владельцы Qiwi-кошельков могут вернуть средства
1
Пикап Tesla Cybertruck продан на аукционе за $244 000
+
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Западу необходимо скупать снаряды у третьих стран
8
Пилоты и БПЛА объединятся в авиагруппы шестого поколения
1

Популярные статьи

Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
2
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
54
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
21
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
131
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
17
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
16
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
11
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
2
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
6
Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС
8

Сейчас обсуждают

Фауст Гете
02:53
Нет, в 2024 майкрософт все подтвердила. Мой комент оказался полностю верным.
Драйвер NVIDIA 532.03 ускорит Stable Diffusion и другие приложения на базе генеративного ИИ
Фауст Гете
02:52
Я этот комент писал вначале года. В 2024 майкрософт оцициально сказала, что виндоус 12 будет с нейросетью и брать ресурсы она будет У ТЕБЯ , осел. Все что я здесь опписал, полностью совпало, они отраб...
Драйвер NVIDIA 532.03 ускорит Stable Diffusion и другие приложения на базе генеративного ИИ
Никита Перерослый
02:47
Всё ровно, +1,5%
Акции Alphabet упали на 4,4% из-за приостановки в Gemini функции генерации изображений
REY_B_
02:44
Да, майнить, это вам не в земле ковыряться и не на заводах работать... Правда и штаны из этого не сошьёшь, и сытым с этого не будешь. Но это доходит всегда потом....
Эдвард Сноуден считает, что "некое государство" является движущей силой нынешнего роста курса BTC
REY_B_
02:40
Понеслось! Сокращения у всех и сразу. - Приятного полёта. Следующая остановка наши 90-е
EA сокращает 670 рабочих мест и отменяет выпуск игры по "Звездным войнам"
REY_B_
02:38
Купил бы VR/дополненная реальность очки, чтобы играть в кресле, с клавиатурой и мышкой или чем иным. И чтобы поддержка была, как когда-то с 3D, в любой игре... Но увы, у разрабов проблемы... Им надо "...
Oppo представила умные очки Air Glass 3 с поддержкой ИИ
АЕV
02:13
Конечно нуждается ибо за чуть более чем месяц лишились аж двух таких машин
Глава Ростеха сообщил о планах по возобновлению производства самолётов ДРЛО А-50
Илья Афанасьев
02:03
Опаздывают ребята из ОPPO. В продаже уже появился Realme GT3 16/1Tб с зарядкой 240Вт. Зы. Коммент пишу с Xiaomi Black Shark 4 pro, зарядка 120Вт (куплен больше года назад)
OPPO готовится выпустить зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 120 Вт
Нивхурил
01:54
Батенька сходите к психиатру,возможно у вас весеннее началось
Драйвер NVIDIA 532.03 ускорит Stable Diffusion и другие приложения на базе генеративного ИИ
Род Стайгер
01:29
«Стал замечать открытие каких то команд на долю секунд» Это оболочка PowerShell химичит. Вырубите её нахрен − возможно и другие проблемы исчезнут. Ну и может какой-н. майнер присосался, но его легко ...
Драйвер NVIDIA 532.03 ускорит Stable Diffusion и другие приложения на базе генеративного ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем