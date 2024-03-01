С 26 февраля по 7 марта около пятнадцати тунисских компаний находятся с визитом в Эр-Рияде, чтобы познакомиться с основными игроками и проектами в строительном, проектном и технологическом секторах. Визит направлен на активизацию прямых контактов с международными партнерами, расширение экономического и технического сотрудничества, изучение торговых и инвестиционных перспектив и возможностей, обмен успешным опытом в Тунисе и Саудовской Аравии.

Программа визита включает посещение одной из крупнейших международных строительных выставок в Саудовской Аравии «Big 5 Construct Saudi», которая пройдет 26-29 февраля с участием более 1300 экспонентов из 47 стран и соберет более 55 000 участников отрасли, представителей правительства и активных покупателей. Об этом сообщает Tunis Afrique Presse (TAP), партнер TV BRICS. За первые 11 месяцев 2023 года объем торговли между Тунисом и Саудовской Аравией достиг 258 миллионов долларов США. Основными статьями экспорта Саудовской Аравии являются химикаты, упаковка и строительные материалы.