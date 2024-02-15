Безработных врачей в ЮАР, желающих поступить на госслужбу, примут на работу до 1 апреля текущего года. По словам министра здравоохранения страны Джо Фаахла, в сотрудничестве с министром финансов было найдено решение для врачей, которые хотят остаться на государственной службе, но не могут получить предложения о финансируемых должностях. Во время дебатов, последовавших за обращением президента Сирила Рамафосы к нации, Фаахла сказал, что он напомнил, что за последние 15 лет правительство активизировало подготовку врачей в национальных университетах и на Кубе в рамках программы международного сотрудничества Нельсона Манделы и Фиделя Кастро.

По его словам, за последние 10 лет количество выпускников почти удвоилось: с 1338 человек, которые прошли стажировку в 2014 году, до 2210 в этом году. Он пояснил парламентариям, что в медицинской профессии работа в мультидисциплинарных командах имеет основополагающее значение, поэтому прилагаются все усилия, чтобы удержать в системе здравоохранения как можно больше врачей, медсестер, физиотерапевтов и других специалистов, сообщает партнер телеканала TV BRICS