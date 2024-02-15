Кейптаунский международный джазовый фестиваль (CTIJF), который на протяжении двух десятилетий является ключевым событием в культурной жизни Южной Африки, известен не только своими музыкальными выступлениями мирового уровня, но и значительным влиянием на экономику Западно-Капского региона. С момента своего основания в 2000 году он привлекает любителей музыки со всего мира, представляя артистов самого высокого уровня и демонстрируя разнообразие жанров джазовой музыки. Об этом сообщает Pretoria News, партнер TV BRICS.

Фестиваль приносит значительный доход и создает рабочие места для местных предприятий и деятелей искусства в экономическом и культурном секторах. Однако вспышка пандемии COVID-19 привела к тому, что фестиваль был остановлен в 2020 году. Теперь есть надежда на его возвращение в ближайшее время, несмотря на продолжающуюся пандемию. Меломаны с нетерпением ждут новых новостей о фестивале, в том числе о лайн-апе и продаже билетов. CTIJF олицетворяет гостеприимство и преданность своим болельщикам и с нетерпением ждет их возвращения в будущем. Подробности о количестве сцен и пакетах гостеприимства пока не раскрываются, но фестиваль будет рад приветствовать гостей в любом формате.