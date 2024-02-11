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Россия начала закупать бананы у Индии

Следующая поставка запланирована на конец февраля текущего года
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В январе 2024 года Индия отгрузила первую партию бананов в Россию. Об этом сообщает партнер TV BRICS – компания Prensa Latina. Результатом совместной работы стала отгрузка первой партии бананов из Индии в Россию в январе 2024 года, а следующая отгрузка запланирована на конец февраля этого года, сообщили в службе. Отмечается, что объемы экспорта увеличатся. По данным агентства, вопросы, связанные с поставками индийских фруктов в Россию, обсуждались с представителями Департамента защиты растений, карантина и хранения Министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии.

Страна выразила заинтересованность в расширении поставок бананов, манго, ананасов, папайи и гуавы на российский рынок. Индийская сторона в ближайшее время направит в службу официальный список фруктов, которые будут экспортироваться в Россию. В свою очередь, Россельхознадзор уведомит коллег о фитосанитарных требованиях к данной продукции.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Индия является крупнейшим в мире производителем бананов. В 2023 году страна произвела 33 млн тонн, за ней следуют Китай с 12 млн тонн и Индонезия с 8,7 млн тонн.

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