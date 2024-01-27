Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Транспорт Весеннего фестиваля 2024 года Китайской железной дороги перевезет 480 млн пассажиров

Весенний фестиваль транспорта официально стартует 26 января
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Официально запуск Весеннего фестиваля транспорта 2024 года состоится 26 января. По информации China State Railway Group Co., Ltd., период путешествий по Празднику Весны продлится 40 дней с 26 января по 5 марта. Ожидается, что железные дороги по всей стране перевезут 480 миллионов пассажиров, в среднем 12 миллионов пассажиров. в день, что на 37,9% больше, чем в туристический сезон Весеннего фестиваля 2023 года. Ожидается, что 26 января, в первый день путешествия по Фестивалю Весны, национальные железные дороги перевезут 10,6 миллиона пассажиров.

По словам ответственного за отдел пассажирских перевозок Китайской железнодорожной группы, транспорт Весеннего фестиваля в этом году станет первым нормализованным транспортом Весеннего фестиваля после стабилизации эпидемии. Ожидается, что железнодорожный пассажиропоток будет наложен на поток посещения родственников, студентов, рабочих и туристов, демонстрирующий общий высокий уровень работы и относительно стабильный перед праздником и относительно концентрированный после праздника.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Во время путешествия по Фестивалю Весны железнодорожное управление будет научно организовывать предоставление транспортных мощностей, в полной мере использовать транспортные ресурсы новых линий и станций, таких как высокоскоростная железная дорога Ханчжоу-Чанчжоу, высокоскоростная железная дорога Цзичжэн, междугородняя связь Цзиньсин. Железная дорога, станция Гуанчжоу Байюнь и другие, недавно открытые в прошлом году, координируют высокоскоростные и нормальные железные дороги, увеличивают инвестиции в пропускную способность пассажирских перевозок. Национальные железные дороги внедрили график движения поездов к празднику Весны. Ожидается, что до праздника ежедневно будет организовано около 12,7 тыс. пассажирских поездов, после праздника - около 12,8 тыс. пассажирских поездов. Пассажировместимость увеличится на 14,4%. и 12,6% соответственно по сравнению с Весенним фестивалем 2019 года.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

транспорт фестиваль железная дорога
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
12
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
34
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
18 января 2024 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия начала проект Белкомур стоимостью 278 млрд рублей
66
Китай создал новый материал, который должен произвести революцию в авиации
+
Одновременная солнечная вспышка вызывает отказ радиосвязи на Земле
+
Тяжелый дрон-напарник С-70 "Охотник", способный выполнять команды Су-57, поступит в серию в 2024
3
В действительности Tesla начнёт выпускать новую массовую модель электромобиля ближе к концу следующего года
1
Российские конструкторы сумели вывести боевые вертолёты Ми-28 на совершенно новый уровень
+
Искусственный интеллект создал столько некачественного контента, что поиск Google деградировал
1
Полтора десятка американских компаний готовы вложить в экономику Вьетнама $8 млрд
+
В интернете обнаружена база данных, которая содержит 12 ТБ украденных учетных записей
+
Представлен сенсор с разрешением 100 МП, откидным экраном и твердотельным накопителем 1 ТБ
1
Pixel 9 может стать первым флагманом Google с тремя камерами на задней панели
+
На Дальнем Востоке начинается освоение Огоджинского угольного месторождения
1
Корпорация «Ростех» показала кадры испытания арктического варианта бронетранспортера БТР-3Ф
+
Boeing 757 потерял колесо незадолго до взлета
2
Китай переносит технологическое противостояние с США в космос
+
TSMC начинает строительство завода для производства 1-нм чипов
5
NI: "АПЛ Борей невозможно найти и трудно забыть, если Кремль отдаст приказ о запуске сотни ракет"
1
Трассу А-360 "одели" в асфальтобетон в 2023 году
1
Производительность Ryzen 7 5700X3D практически равна Ryzen 7 5800X3D
23
Intel повысила производительность видеокарт Arc A до 268% в новом драйвере
6

Популярные статьи

28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
59
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
25
Как собрать в 2024 году мощный игровой ПК без переплаты, которого хватит для игр еще на пять лет
11
Xbox Game Pass тянет игровые консоли Microsoft на самое дно
34
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Январь)
47
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
85
Фондовому рынку Японии грозит “зомби-апокалипсис“
2
"Феррари": драма и совсем не про машины (субъективный обзор нового фильма)
+
О том, как военный корабль ВМФ СССР отбил два рыболовных судна у береговой охраны Марокко
1
О причинах увеличения импорта российской нефти Индией
4

Сейчас обсуждают

daem0ns
10:47
могилизация и утилизация биологического, и металлического мусора идёт успешно. А могли бы дурачки чубатые, просто жить, не впрягаясь за интересы пендостана...
Основные направления бизнеса Intel со второго квартала начнут увеличивать выручку
Midnight Sun
10:47
Правильнее сказать - 4 модуля. Модуль включал в себя два целочисленных ядра, но один блок FPU. Но эти ядра были физическими, а не логическими, не надо путать это с Hyper-Threading.
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Бахтиёр Кудратуллаев
10:45
амуде = кал
Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
bitrate
10:45
Амд в трасировке отстает раза в два а то и больше, 7 поколение не сильно отличается от 6 в этом плане
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
beltar
10:43
>цветопередача плохая Что за бред? И как вообще цветопередача может зависеть от чипа, когда у тебя там выход шел на аналоговый D-SUB, т. е. все работало через какой-то ЦАП, который мог быть вообще ст...
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
FelsheR-BAN100plussz
10:37
Если уж 300 отжатых милиардов не жалко, то это вообще дым в пизде! Надо для региона и страны в целом - построим!
Россия начала проект Белкомур стоимостью 278 млрд рублей
Johan_888
10:35
Чем? палками? оружия нет, его просто негде купить, а строить впк с нуля в условиях ведения боевых действий с противником который обстреливает высокоточным оружием ВСЮ украину это бессмыслица, иностран...
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: США дали гарантии изъятия активов России в пользу Украины
Eppius
10:29
Это пипец товарищи. Теперь на наши 300 миллиардов они могут воевать еще 20 лет! Надо ставить ультиматум западу.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: США дали гарантии изъятия активов России в пользу Украины
beltar
10:29
>Windows 98, которая часто ломалась на третий день после установки Это чушь, т. к. Win98 известна как раз способностью запускаться при довольно сильных повреждениях.
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
Wolf Pacifier
10:29
Модель украинского происхождения побеждает в конкурсе Мисс Япония 2024
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем