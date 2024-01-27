Транспорт Весеннего фестиваля 2024 года Китайской железной дороги перевезет 480 млн пассажиров
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Официально запуск Весеннего фестиваля транспорта 2024 года состоится 26 января. По информации China State Railway Group Co., Ltd., период путешествий по Празднику Весны продлится 40 дней с 26 января по 5 марта. Ожидается, что железные дороги по всей стране перевезут 480 миллионов пассажиров, в среднем 12 миллионов пассажиров. в день, что на 37,9% больше, чем в туристический сезон Весеннего фестиваля 2023 года. Ожидается, что 26 января, в первый день путешествия по Фестивалю Весны, национальные железные дороги перевезут 10,6 миллиона пассажиров.
По словам ответственного за отдел пассажирских перевозок Китайской железнодорожной группы, транспорт Весеннего фестиваля в этом году станет первым нормализованным транспортом Весеннего фестиваля после стабилизации эпидемии. Ожидается, что железнодорожный пассажиропоток будет наложен на поток посещения родственников, студентов, рабочих и туристов, демонстрирующий общий высокий уровень работы и относительно стабильный перед праздником и относительно концентрированный после праздника.
Во время путешествия по Фестивалю Весны железнодорожное управление будет научно организовывать предоставление транспортных мощностей, в полной мере использовать транспортные ресурсы новых линий и станций, таких как высокоскоростная железная дорога Ханчжоу-Чанчжоу, высокоскоростная железная дорога Цзичжэн, междугородняя связь Цзиньсин. Железная дорога, станция Гуанчжоу Байюнь и другие, недавно открытые в прошлом году, координируют высокоскоростные и нормальные железные дороги, увеличивают инвестиции в пропускную способность пассажирских перевозок. Национальные железные дороги внедрили график движения поездов к празднику Весны. Ожидается, что до праздника ежедневно будет организовано около 12,7 тыс. пассажирских поездов, после праздника - около 12,8 тыс. пассажирских поездов. Пассажировместимость увеличится на 14,4%. и 12,6% соответственно по сравнению с Весенним фестивалем 2019 года.
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