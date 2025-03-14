Google обновила нейросеть Gemini 2.0, позволив ей анализировать историю поиска (с согласия пользователя) для более точных ответов. Улучшена модель Flash Thinking Experimental, расширены возможности Deep Research (теперь бесплатно, но с ограничениями) и появились доступные без подписки Gems для создания персонализированных чат-ботов.

Google продолжает совершенствовать свою нейросеть Gemini, представив обновление 2.0, которое включает в себя ряд значимых улучшений и нововведений, направленных на повышение точности ответов, расширение возможностей для пользователей и демократизацию доступа к продвинутым функциям. Одним из ключевых нововведений является возможность для Gemini 2.0 использовать историю поисковых запросов пользователя для предоставления более релевантных и точных ответов. Важно отметить, что эта функция является дополнительной и требует явного согласия пользователя. В любой момент можно отключить доступ Gemini к истории поиска, обеспечив полный контроль над своими данными.

Существенные улучшения коснулись экспериментальной модели Flash Thinking, которая теперь способна обрабатывать и выдавать ответы объемом до миллиона токенов. Это открывает новые возможности для анализа больших объемов информации и предоставления более подробных и комплексных ответов. Кроме того, была добавлена возможность загружать файлы и подключать сторонние сервисы, такие как Google Календарь, Заметки и Фотографии, что позволяет Gemini 2.0 более эффективно интегрироваться в рабочий процесс пользователя.

Инструмент Deep Research, предназначенный для сбора и анализа информации по заданным темам, также получил значительные улучшения. Новая версия работает на оптимизированной модели и отображает процесс своих рассуждений, делая работу алгоритма более прозрачной и понятной. Google утверждает, что обновлённый Deep Research обеспечивает значительно более качественные результаты. Важным изменением стало то, что Deep Research теперь доступен бесплатно, но с ограничением на количество использований в месяц. Еще одним важным нововведением является открытие доступа к Gems без необходимости оформлять подписку. Gems — это специализированные чат-боты, предназначенные для решения конкретных задач. Пользователям предлагаются готовые шаблоны, такие как «помощник в обучении» или «генератор идей», но также предоставляется возможность создавать собственных ботов, адаптированных под индивидуальные потребности.