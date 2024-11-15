И на данный момент на карте России их количество превышает 50 тысяч. А по официальным данных представителей ГАИ России их количество около 30 тысяч камер, а остальные являются дублями, сломаны или перенесены в другое место установки.

Национальный союз автомобилистов России обратился к руководству ГАИ, с просьбой устранить несоответствие в количестве установленных фиксирующих комплексов и местах их размещения.

Существенное расхождение в установленных комплексах и фактическом его количестве может объясняться в несвоевременном обновлении данных об используемых камерах, а также их точках установки. По данным Научного центра безопасности дорожного движения в базе зафиксировано более 25 тысяч стационарных комплексов и около 3 тысяч переносных камер.

В Национальном союзе автомобилистов заявили, что большое количество камер на дорогах страны может отрицательно влиять на дорожную обстановку и рис возникновений дорожно-транспортных происшествий. Многие водители ориентируются на показания навигаторов или регистраторов с устаревшими базами данных и могут начать резко снижать скорость.