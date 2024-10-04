Официальный представитель XCITE опубликовал информацию по отзывной компании затрагивающий более 700 автомобилей выпущенных с ноября 2023 года по середину мая 2024 года.

С подробными vin-кодами автомобиля можно ознакомиться на официальном сайте. Проблема возникает с возможным повреждением проводки отвечающей за датчики скорости передней оси. В случае отказа этих датчиков может произойти аварийная ситуация, так как системы ABS, ESP, и многие другие будут работать некорректно. В случае обнаружения повреждения на сервисном центре будет проведена замена проводки датчиков скорости. Все работы будут выполнены совершенно бесплатно, в том числе необходимые детали.

Кроме того, под отзывную компанию попадают более 1.100 автомобилей с возможными проблемами некорректной работы микрофона системы эра-глонасс. Проблема заключается в некорректной работе электронного оборудования и в данном случае может некорректно работать двухсторонняя связь. Проверка микрофона будет проведена в сервисном центре компании совершенно бесплатно и в случае неисправностей будет произведена замена на новый.