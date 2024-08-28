Отечественный АвтоВАЗ запустил очередную сервисную компанию по замене "бракованных" элементов автомобилей на более качественные.

Появилась информация, что компания АвтоВАЗ проводит сервисную компанию по замене передних и задних ступичных подшипников. На новых автомобилях Lada vesta NG отмечается повышенный шум и гул ступичного подшипника, даже после непродолжительной эксплуатации. Сервисные центры АвтоВАЗ поступило предписание за номером 55-24 и 56-24, согласно которому будет произведён гарантийный ремонт и замена дефектных деталей.

Сообщается, что в случае жалоб автолюбителя в сервисный центр АвтоВАЗа на посторонний шум в районе ступичного подшипника переднего или заднего колеса, будет произведён ремонт с заменой подшипника со старым артикулом на новый. Замена будет производиться на ступичные подшипники новых артикулов и выпущенных в этом году. Чем отличаются ступичные подшипники старых и новых артикулов не сообщаются. Все работы по замене дефектных деталей будут производиться за счёт сервисного центра.

Напомню, что на посторонний шум от ступичных подшипников поступали жалобы и от владельцев предыдущих модификаций Lada vesta. В то время проводилось сервисная компания по замене всего поворотного кулака, а не только самого подшипника.

В августе компания АвтоВАЗ уже проводила сервисные компании по замене лобового стекла, проверке и протяжке передней подвески, замене ступичных гаек подшипников.