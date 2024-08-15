В сети появилась информация, что отечественный производитель автомобилей проводит сервисную компанию по замене гаек ступичных подшипников на флагманских Lada Vesta в модификации NG.

В предписании №53-24 рассылаемом в автосалоны и сервисные центры Lada по всей стране можно увидеть, что сервисная компания будет проведена по гарантии и для сохранения потребительских свойств автомобиля. Самостоятельно обращаться в сервисный центр для замены ступичной гайки не стоит, потому как ее замену проведут при следующем посещении СТО. Сообщается, что автовладельцы могут самостоятельно узнать, подпадает ли их автомобиль под сервисную компанию по вводу VIN номера.

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При проведении ТО, специалисты компании проведут замену гайки (с артикулом 8450026501) ступичного подшипника на аналогичную, но с номером артикула 8450026601. Все проведенные работы, а также устанавливаемые материалы будут совершенно бесплатны для автовладельца. Ранее на АвтоВАЗе была проблема с наличием установочных комплектов ступичных гаек, которая довольно быстро решилась. Почему, сейчас компания решила заменить уже установленные гайки остается под вопросом. Хотя проблем или аварий с установленными гайками пока не возникало.