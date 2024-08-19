На этот раз отечественный автопроизводитель решил проверить момент затяжки гаек опоры переднего амортизатора.

Напомню, что буквально недавно АвтоВАЗ запустил сервисную компанию по замене гаек заднего ступичного подшипника на новый артикул. С чем это было связано не сообщается, но возможно были не качественные детали. Новая сервисная компания с номером №57-24 затронет только владельцев отечественных бюджетных автомобилей Lada Granta. Сервисные работники проведут осмотр установленных гаек и самой опоры, а также проведут затяжку по определенному моменту.

Осмотр момента затяжки гаек будет проведен при любом посещении сервисного центра. Каждый автолюбитель может проверить подпадает ли его автомобиль под данную компанию, вводом VIN номера на сайте производителя.

В предписании за номером 57-24 от АвтоВАЗа говорится, что специалисты сервисного центра должны будут провести осмотр места крепления опоры, а также провести откручивание гаек с артикулами "8450001211" на несколько витков. После чего, сотрудники сервиса должны закрутить их согласно технической документации с моментом затяжки в 21 Нм. Осмотр будет проводиться на передней левой и правой опоре.

Все работы по осмотру и правильной затяжке гаек будут проведены совершенно бесплатно в рамках сервисной компании.