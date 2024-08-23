АвтоВАЗ объявил о новой сервисной компании в которой будет произведена замена лобового стекла. В последнее время, компания стала чаще проводить сервисные компании. С чем это связано пока не понятно.

Появилась информация, что в сервисных центрах Lada появилось новое предписание 50-24 и 65-24, которое касается более детальной проверки лобового стекла перед продажей или замены его после продажи на автомобилях Vesta NG. Сервисные центры АвтоВАЗа будут тщательнее проверять состояние лобового стекла перед продажей.

Сообщается, что сотрудники СТО будут обязаны проверять лобовые стекла автомобилей Lada Vesta NG на наличие трещин и в случае их появления будет бесплатная замена. Компания указала артикул 8450044484 старого лобового стекла и возможная замена на новый артикул 845004448. При этом будет обновлено салонное зеркало на новый образец с артикулом 8450091945.

В случае появления трещин на лобовом стекле в гарантийный период, оно будет заменено на новое с артикулом 8460018370, но салонное зеркало будет лишь переклеено со старого. Все материалы во время работы будут предоставлены совершенно бесплатно.

Все работы будут проведены совершенно бесплатно в рамках постродажного обслуживания компанией АвтоВАЗ.



