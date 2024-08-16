Законотворцы определили новые признаки неосвоенной земли. В случае нахождения на дачном участке или землях ИЖС различного хлама, сорняков, разрушенных строений или отсутствующего фундамента, им может грозить изъятие. Кроме того, Правительство РФ определило перечень мероприятий, которые помогут признать "освоенную" землю. К ним можно отнести уборку и вывоз мусора, строения, теплицы, отсутствие сорняков и даже полив участка в засушливое время года.

Росреестром было разработано два постановления, которые предопределяют все факторы неиспользуемых земельных участков. С документами уже можно ознакомиться из открытых источников. На данный момент на разработку земельного участка выделяется 3 года, за которые пользователь должен привести его в порядок. Закон начнет действовать с 1 марта следующего года и в случае, если участок будет подпадать под выделенные условия, то могут подействовать санкции.

Законодатели предположили, что после 3 лет подготовки земли к использованию, на ней начинается стройка, выращивание сельскохозяйственных культур или другие работы. Именно с этого момента собственник должен нести полную ответственность за состояние участка. И в случае фиксации состояния контрольными органами могут быть воздействия. Но в случае, если приобретаемый участок сразу пригоден для использования, то контролирующие органы могут сразу начать наблюдение за состоянием.

Выделенный список неиспользованных участков и земель, составленный Росреестром:

отсутствие фундамента или других основательных построек;

построенное основательное сооружение не зарегистрировано в органах. На это дается 5 лет с момента постройки. В этом случае участок под ИЖС может быть признан неиспользуемым;

неиспользование основательных построек по прямому назначению более 5 лет;

разрушение основательных построек и отсутствие ремонта более 5 лет;

отсутствие признаков начала строительства на землях ИЖС более 5 лет;

отсутствие уборки территории от мусора и зеленых насаждений, которые выше 1 метра и занимают площадь более 50%.

Это лишь часть основных признаков, которые помогут выделить неиспользуемые участки и земли из общего числа, а также эффективно регулировать право собственности в случае не выполнения своих обязательств. Кроме того, активно будут рассматриваться участки, которые зарастают борщевиком, бурьяном, а на территории находятся разрушенные строения, которые пользуются популярностью среди молодежи и асоциальных лиц.

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Как будет рассматриваться вопрос по участкам ИЖС в случае отсутствия строительства дома пока непонятно. Так как многие не заинтересованы в дорогостоящем строительстве на земле, заливке фундамента, а используют лишь временные дома и в полной мере землю, выделенную под сельхоз задачи.

Правительство РФ создало еще один перечень, в котором расписаны все мероприятия по освоению земли:

уборка земельного участка от мусора, сорняков, насаждений и прочего хлама;

осушение земли в случае нахождения вблизи заболоченных участков;

увлажнение земли в случае нахождения в засушливых регионах;

подготовка земельного участка к дальнейшему использованию. Облагораживание земли, заливка фундамента строений, дальнейшая планировка;

возможная рекультивация.

Соблюдение этого перечня поможет сохранить за собой выделенные земли. Особых санкций за неиспользование земель законом не предусмотрено. Но есть административная ответственность, когда может быть выписан штраф в размере до 1.5% от кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей. Кроме того, штраф может быть выписан повторно, в случае неустранения предписаний.