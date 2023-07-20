15 июля в рамках боксерского вечера Kingpyn High Stakes Хемсли победила польку Александру Даниэль единогласным решением судей (48-47,48-47,49-46). После этого она подняла топ и показала грудь в камеру.

Эмоции от радости победы иногда стоит сдерживать. Это на личном примере доказала британская модель Даниэлла Хемсли, публикующая контент на OnlyFans. Девушка была исключена из боксерского турнира за демонстрацию обнаженной груди. Подробности изложил в социальных сетях промоушен Kingpyn Boxing.

Неординарное событие произошло 15 июля в Дублине. Судьи признали, что Хемсли буквально доминировала на ринге над своей противницей. Преисполнившись чувствами, девушка решила поделиться с болельщиками своей радостью. В буквальном смысле…

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Девушка обнажила свою грудь, после чего началось разбирательство.

Промоушен извинился за вызывающее поведение спортсменки. Организаторами турнира было заявлено, что девушка не примет участие в финальном бое. Хемсли также принесла извинения, заявив, что временно покидает бокс, несмотря на свой первый и сокрушительный успех на ринге.

Был ли это интересный пиар-ход или несдержанность – в результате Хемсли слегка «подмочила» свою карьеру. Но в будущем прецедент будет забыт, и спортсменка сможет вернуться на ринг. Главное, чтобы «грудь» оставалась в закрытом виде.

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