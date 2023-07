Компания уже провела демонстрацию алгоритма руководству нескольких ведущих новостных изданий, включая The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, сообщает газета NYT.

реклама

Зарубежное издание NYT подготовило материал, в котором рассказало о новом проекте корпорации Google. Согласно публикации, компания работает над тем, чтобы применять ИИ для выпуска новостей. Корпорация уже приступила к переговорам с различными СМИ, в том числе и NYT, предлагая протестировать инновацию. У нововведения достаточно громкое название – Genesis. Как утверждают представители корпорации, ИИ будет в краткие сроки изучать актуальные сведения в интернете, сообщать о нынешних событиях, а также создавать новости. реклама Как утверждают в NYT, Genesis – это не замена журналистов, а инновационное подспорье для них. Искусственный интеллект оптимизирует и автоматизирует выполнение некоторых рядовых задач, к примеру, сотрудникам штата больше не потребуется часами «ковырять» интернет, пытаясь отыскать «горячую» новость. Вместо этого они смогут заняться более полезными делами. Google расценивает своё «детище» не просто в качестве инструмента, а как ответственную технологию. Она станет стимулом для развития новостных агентств, уберегая их от минусов генеративного ИИ. Дженн Крайдер, представляющая корпорацию, рассказала СМИ, что сейчас Google только начинает сотрудничать с издательствами. Цель компании – разработать эффективные и удобные инструменты, которые помогут журналистам в их ремесле. К примеру, сервисы будут писать различные заголовки или предоставлять несколько образцов текста в разных стилях. Ранее издание Bloomberg писало, что Apple тайно разработала собственный чат-бот, подобный ChatGPT. За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение