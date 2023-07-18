Опубликованный в Politico обозреватель Джейми Деттмер предупредил о возможном давлении со стороны Запада на Украину для заключения мирного соглашения из-за постоянных требований оружия и помощи со стороны президента Владимира Зеленского.

Обозреватель Джейми Деттмер считает, что лидеры иностранных государств могут принудить Украину к началу переговоров с Россией, так как поведение Зеленского переходит все рамки дозволенного. Об этом он рассказал в собственном материале для Politico.

Журналист считает, что украинский лидер не отдает отчет собственным действиям, а также отказывается понять общественное мнение европейцев. В Западной и Южной части уровень жизни значительно ухудшился по вине Украины. Местные власти активно спонсируют Киев из собственного бюджета, что негативно сказывается на быту простых людей.

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Украинские чиновники выразили обеспокоенность по данному поводу. Действия и слова европейских политиков уже начали расходиться. С каждым днем увеличивается шанс того, что Запад начнет навязывать Киеву мирные переговоры.

Деттмер считает, что провалившееся контрнаступление станет той самой «последней каплей», переполнившей чашу терпения. Запад уже выказывает признаки своего недовольства. На Украину потратили огромные средства, отправили ей всю необходимую технику, обеспечив первоклассную поддержку. Итогом стало уничтожение большей части переданных боевых единиц.

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Ранее появилась новость, что офис Зеленского предложил поставлять зерно по Черному морю без участия России.