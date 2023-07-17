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Обозреватель Габриэль Хонрада, в собственном материале для Asia Times, рассказал про нынешнее состояние украинских ПВО. Он считает, что у Киева отсутствует какое-либо преимущество перед ВС РФ, даже если Запад поставит новую партию систем или боеприпасов к ним.
Журналист подчеркнул, что украинское ПВО буквально «истощено» множественными атаками российской армии. Сперва это были ракетные удары, после – беспилотниками. У Киева попросту закончились боеприпасы для систем.
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В статье рассказывается, что в распоряжении ВС РФ есть оружие с высокой точностью. Скорость ракет такая, что за ними не поспевают ПВО. Несколько систем и вовсе было уничтожено подобными снарядами.
Журналист утверждает, что Украине не поможет передача ПВО других стран, будь они даже тайваньскими.
Также в СМИ рассказали про уничтожение двух эшелонов боевых машин ВСУ. Российские войска нанесли по ним удары ракетами «Искандер». Три танка «Леопард», входящие в состав эшелона, критически повреждены.
Ранее Сенатор Джабаров заявил, что для безопасности Крыма, Одесса и Николаев должны стать русскими регионами.