Политический обозреватель Габриэль Хонрада в своей аналитической статье, опубликованной на страницах гонконгского общественно-политического издания Asia Times (АТ), выразил мнение, что даже в случае новых поставок Киеву западных систем ПВО, Украина не сможет добиться преимущества из-за высокого уровня подготовки российских военных и мощного арсенала ВС РФ.

Обозреватель Габриэль Хонрада, в собственном материале для Asia Times, рассказал про нынешнее состояние украинских ПВО. Он считает, что у Киева отсутствует какое-либо преимущество перед ВС РФ, даже если Запад поставит новую партию систем или боеприпасов к ним.

Журналист подчеркнул, что украинское ПВО буквально «истощено» множественными атаками российской армии. Сперва это были ракетные удары, после – беспилотниками. У Киева попросту закончились боеприпасы для систем.

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В статье рассказывается, что в распоряжении ВС РФ есть оружие с высокой точностью. Скорость ракет такая, что за ними не поспевают ПВО. Несколько систем и вовсе было уничтожено подобными снарядами.

Журналист утверждает, что Украине не поможет передача ПВО других стран, будь они даже тайваньскими.

Также в СМИ рассказали про уничтожение двух эшелонов боевых машин ВСУ. Российские войска нанесли по ним удары ракетами «Искандер». Три танка «Леопард», входящие в состав эшелона, критически повреждены.

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