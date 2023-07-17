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Первый зампред международного комитета СФ Владимир Джабаров в собственных социальных сетях рассказал, что Украину необходимо лишить выхода в Черное море. Его позиция основана на сегодняшних событиях.
Согласно утверждению политика, Киев необходимо полностью лишить доступа к Черному морю. Только так можно гарантировать будущую безопасность полуострова. Для этого потребуется освободить Одессу и Николаев, вновь сделав их российскими регионами.
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Ночью 17 июля произошел прецедент на Крымском мосту. Согласно предположениям некоторых СМИ, причиной поломки дорожного полотна стали два взрыва, прозвучавшие в 3 часа ночи.
В результате произошедшего погибло два мирных жителя, а также есть пострадавшая девочка, подросток. Мост временно закрыт, людям придется использовать сухопутный маршрут через новые российские регионы.