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Сенатор Джабаров: для безопасности Крыма, Одесса и Николаев должны стать русскими регионами
По мнению сенатора, Украина должны быть «полностью отсечена» от Черного моря, иначе существует риск, что угроза Крыму может повториться вновь.

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Первый зампред международного комитета СФ Владимир Джабаров в собственных социальных сетях рассказал, что Украину необходимо лишить выхода в Черное море. Его позиция основана на сегодняшних событиях.

Согласно утверждению политика, Киев необходимо полностью лишить доступа к Черному морю. Только так можно гарантировать будущую безопасность полуострова. Для этого потребуется освободить Одессу и Николаев, вновь сделав их российскими регионами.

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Ночью 17 июля произошел прецедент на Крымском мосту. Согласно предположениям некоторых СМИ, причиной поломки дорожного полотна стали два взрыва, прозвучавшие в 3 часа ночи.

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В результате произошедшего погибло два мирных жителя, а также есть пострадавшая девочка, подросток. Мост временно закрыт, людям придется использовать сухопутный маршрут через новые российские регионы.

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#украина #сво #крым #крымский мост #крым и украина
Источник: ria.ru
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