Как заявили в Sensor Tower, если Threads буквально «сломала интернет» на начальном этапе своего существования, стремительными темпами набирая подписчиков, то теперь наблюдается спад вовлечённости.

Эксперты Sensor Tower заметили, что за 4 дня новая социальная сеть от Марка Цукерберга Threads потеряла 20% активных пользователей. Статистика говорит о том, что Threads будет трудно конкурировать с Twitter.

Сервис стал работать с 6 июля в 100 странах. За 5 дней с момента запуска в социальной сети зарегистрировались 100 миллионов человек. В сети писали, что соцсеть быстро возьмет пальму первенства, в этом практически не было сомнений, ведь ее с гордостью называли рекордсменом. Однако 11 и 12 июля по наблюдению аналитиков активных пользователей социальной сети стало меньше на 20%. Интернет-пользователи считают, что у общества быстро пропал интерес к новинке, но это вовсе не означает, что у новой социальной сети нет шансов обрести мировую популярность.

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Помимо этого, согласно официальным данным пользователи стали меньше проводить времени в день в Threads примерно на 50%. Если быть точнее, показатель снизился с 20 до 10 минут. Люди в разных странах стали реже запускать Threads по сравнению с другими социальными сетями. Несмотря на ажиотаж после выпуска, новая социальная сеть теряет лидирующую позицию.

Изучив информацию, в Sensor Tower пришли к выводу, что если разработчики Threads представят обществу что-то особенное, чего нет в других соцсетях, ситуация кардинально изменится. Платформа может конкурировать с сервисами Meta*. Но для этого разработчики должны подумать о новых интересных функциях. Требуется яркая, но в то же время понятная деталь, которая будет выделять социальную сеть на фоне конкурентов.

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