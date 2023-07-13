Посещаемость офисов в крупных городах остается ниже допандемийного уровня на 30 процентов, только 37 процентов сотрудников компаний работают сейчас не в удаленном режиме.

Удаленная работа приведет к мировому кризису. Так считают аналитики Глобального института консалтинговой компании McKinsey. Как утверждают специалисты, офисы в мегаполисах заполнены лишь на треть, большая часть сотрудников предпочитает оставаться дома, работая удаленно.

В близлежащем будущем не планируется улучшения ситуацию. Напротив, люди будут охотнее работать на дому, что приведет к упадку офисной отрасли.

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Крупнейшие мировые мегаполисы, с точки зрения экспертов, за 7 следующих лет потеряют порядка $800 млрд. Убытки объясняются целым рядом проблем, начиная от повышения стоимости аренды помещений, заканчивая сниженным спросом на офисы. Нынешний риск не сравнится с тем, что был в пандемию, но есть предпосылки к ухудшению ситуации.

Сильнее всего проблема затронет Америку. В Сан-Франциско спрос на офисные помещения упадет почти на четверть, а в Нью-Йорке – на 18%. Также бедственное положение предрекается в Лондоне, Мюнхене и Париже, но уже не в таких масштабах.

Если ситуация несколько стабилизируется, и сотрудники не будут поголовно переходить в «домашний» режим работы, то спрос понизится всего на 13%. Но это неизбежно.

С точки зрения экспертов, снижение посещаемости офисов станет поводом для повышения стоимости аренды за деловые помещения, но и ценники на жилую недвижимость могут подскочить. Это касается квартир, располагающихся в непосредственной близости от бизнес-центров.

К удаленной работе склонны далеко не все компании. Отдельные крупные организации предпринимают различные шаги по нормализации ситуации. К примеру, они обязуют сотрудников штата посещать своё физическое место работы не менее трёх раз в неделю. Считается, что данный подход значительно повысит эффективность труда.

Об удаленной работе высказался и Илон Маск. Он указал на несправедливость такого труда. Люди, которым хватает лишь ПК или ноутбука для работы, получают преимущество над теми, кому необходимо быть на рабочем месте.

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