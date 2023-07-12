ВС РФ использует против украинской армии смертоносные беспилотники. Об этом рассказала Майя Карлин в собственном материале для иностранного издания.
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Журналистка утверждает, что данное вооружение «полюбилось» российским бойцам.
С точки зрения Карлин, беспилотники являются наиболее устрашающим оружием, имеющимся в распоряжении ВС РФ. Они позволяют выполнить огромный ряд задач, включая ликвидацию боевой техники, командных и опорных пунктов, а также нанесение ударов по пехоте.
Суть БПЛА в том, что они оснащены специальной технологией. Операторы напрямую видят, что происходит на поле бое. Карлин считает, что Москва и дальше будет пользоваться беспилотниками, чтобы подавить контратаку ВСУ. Это чрезвычайно эффективный вид вооружения, сейчас не стоит отказываться от него.
Ранее другое издание выпустило публикацию, где назвало российский БПЛА «Ланцет» одной из главнейших проблем для украинской армии. Беспилотник трудно заметить, а также сбить при помощи ПВО.