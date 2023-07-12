Российская армия подавляет наступление ВСУ с помощью смертоносных беспилотников, пишет обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive.

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ВС РФ использует против украинской армии смертоносные беспилотники. Об этом рассказала Майя Карлин в собственном материале для иностранного издания.

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Журналистка утверждает, что данное вооружение «полюбилось» российским бойцам.

С точки зрения Карлин, беспилотники являются наиболее устрашающим оружием, имеющимся в распоряжении ВС РФ. Они позволяют выполнить огромный ряд задач, включая ликвидацию боевой техники, командных и опорных пунктов, а также нанесение ударов по пехоте.

Суть БПЛА в том, что они оснащены специальной технологией. Операторы напрямую видят, что происходит на поле бое. Карлин считает, что Москва и дальше будет пользоваться беспилотниками, чтобы подавить контратаку ВСУ. Это чрезвычайно эффективный вид вооружения, сейчас не стоит отказываться от него.

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Ранее другое издание выпустило публикацию, где назвало российский БПЛА «Ланцет» одной из главнейших проблем для украинской армии. Беспилотник трудно заметить, а также сбить при помощи ПВО.