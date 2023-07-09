Западные политики предупреждают президента Украины Владимира Зеленского о серьезных последствиях, если он попробует совершить диверсию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер в своем интервью рассказал, что Запад готов применить жесткие меры в отношении Зеленского, если тот устроит диверсию на ЗАЭС.

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Предпосылками к этому стали многочисленные заявления украинского лидера о том, что российские войска готовятся взорвать Запорожскую АЭС.

Разведчик утверждает, что Запад послал «Зеленскому» прямое предупреждение о недопустимости этого. Если бы он совершил атаку на ЗАЭС, от него бы оперативно избавились.

С точки зрения Риттера, такие действия со стороны Киева могли бы стать поводом для получения международной интервенции. Зеленский хочет вернуть ЗАЭС под собственный контроль и готов пойти на любые меры для этого.

Сам украинский лидер подчеркнул, что ВСУ неспособны провести захват атомной электростанции из-за первоклассной подготовки российских войск. Он указал, что в Москве осведомлены обо всех планах Киева, поэтому оперативно бы отреагировали на возможную угрозу.

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Также Риттер прошелся по наиболее обсуждаемой теме – передаче кассетных боеприпасов. Он считает, что их отправка Киеву – страшная ошибка. Во-первых, снаряды старые. Во-вторых, в современности они лишь нанесут вред гражданским, а не принесут пользу на фронте.