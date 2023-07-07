Руководитель разработки Hi-Fi Rush Джон Йоханас в разговоре с GameSpot рассказал, что Tango Gameworks в процессе производства игры не отменяла версии для других платформ, кроме Xbox и PC.

Tango Gameworks не отменяла версию Hi-Fi RUSH для других платформ. Игра создавалась для пользователей ПК и Xbox.

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Джон Йоханас, управлявший производством Hi-Fi RUSH, говорит, если принимать во внимание тот факт, что студию приобрела компания Microsoft, ритм-игра, скорее всего, не будет выходить на PlayStation. С его мнением согласны многие геймеры.

В 2021 году компания Microsoft купила ZeniMax Media вместе с Tango Gameworks. Тогда проект далеко продвинулся, но команда не могла определиться с выбором платформ. Пока авторы работали над проектом, корпорация не стала оказывать влияние на организацию творческого процесса, поэтому не было больших правок. Игра получилась именно такой, какой ее изначально представляли разработчики.

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Официальный релиз вышел в 2023 году. На Metacritic новинка получила высокую отметку от журналистов (87 баллов) и от пользователей (8,9 баллов). Этим летом для игры вышел апдейт Arcade Challenge!