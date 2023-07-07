Tango Gameworks не отменяла версию Hi-Fi RUSH для других платформ. Игра создавалась для пользователей ПК и Xbox.
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Джон Йоханас, управлявший производством Hi-Fi RUSH, говорит, если принимать во внимание тот факт, что студию приобрела компания Microsoft, ритм-игра, скорее всего, не будет выходить на PlayStation. С его мнением согласны многие геймеры.
В 2021 году компания Microsoft купила ZeniMax Media вместе с Tango Gameworks. Тогда проект далеко продвинулся, но команда не могла определиться с выбором платформ. Пока авторы работали над проектом, корпорация не стала оказывать влияние на организацию творческого процесса, поэтому не было больших правок. Игра получилась именно такой, какой ее изначально представляли разработчики.
Официальный релиз вышел в 2023 году. На Metacritic новинка получила высокую отметку от журналистов (87 баллов) и от пользователей (8,9 баллов). Этим летом для игры вышел апдейт Arcade Challenge!