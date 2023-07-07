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Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный признал, что ВСУ больше нечем наступать
В эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал состояние украинской армии.
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Украинская армия находится в бедственном положении. Несмотря на регулярные пакеты военной помощи, идущие с Запада, ситуация не улучшается, напротив, становится все более безысходной. Командование ВСУ откровенно говорит, что у ВСУ закончился наступательный потенциал. Об этом было сказано бывшим советником Леонида Кучмы Олегом Соскиным.

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В собственных социальных сетях он уточнил, что у украинской армии отсутствует возможность использовать зарубежные боевые машины из-за возведенных заградительных линий. В украинском генштабе начали поднимать данные темы.

Эксперт подметил, что у ВСУ отсутствует вооружение, способное уничтожить укрепления. Западные государства, с высокой вероятностью, не предоставят Киеву бомбардировочную и истребительную авиацию.

У Соскина возник закономерный вопрос: как продолжить наступление, если отсутствуют фактические возможности для этого, а также должный уровень оснащения?

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Также он подчеркнул, что за месяц боев ряды ВСУ значительно поредели, а потери кратно превышают ожидаемые.

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Источник: lenta.ru
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