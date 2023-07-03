Танковые экипажи Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и технику украинских войск на Краснолиманском направлении, используя новый тактический прием, сообщили Минобороны.

Танкисты Центрального военного округа ликвидировали один из опорных пунктов ВСУ, располагавшийся в районе Красного Лимана. В этих целях ими был задействован новый, ранее неопробованный прием. Об этом заявили СМИ представители МО РФ.

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Экипажи танков Т-90А ЦВО ударили по месту дислокации противника. В ходе своего нападения они использовали управляемые снаряды. Экипажи умело воспользовались особенностями местного ландшафта. Подойдя на дальность выстрела, а также получив точное местоположение вражеских солдат и техники, танкисты воспользовались новым тактическим приемом.

Его суть заключалась в том, чтобы последовательно применять различные боеприпасы. Огонь велся без перерыва, при этом каждый раз использовались разные типы снарядов.

Как уточнил собеседник СМИ, первый выстрел был сделан управляемым снарядом, что позволило ликвидировать боевые машины противника. После в ход пошли осколочные и фугасные снаряды, используемые против самого опорного пункта и вражеской пехоты.

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Боец с позывным «Горыныч» рассказал, что для поражения цели потребовалось всего три выстрела. Первая цель была ликвидирована с одного снаряда, для уничтожения второй понадобилось два снаряда.