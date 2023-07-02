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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Системные требования и новые детали российского MMO-шутера Pioner
Требования для FullHD / 60 fps: Процессор: Intel Core i3-6100; Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 6GB или NVIDIA GTX 1650; Оперативная память: 6 GB; SSD-диск.
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В первых днях июля отечественная студия GFA Games раскрыла новые детали предстоящего релиза. Им станет MMO-шутер PIONER, сюжет которого разворачивается на острове в советские времена.

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Разработчики представители геймплейный трейлер проекта. В видеоролике представлен игровой процесс, отдельные локации, враги, а также озвучка персонажей. Последняя выполнена крайне качественно.

Глава компании разработчиков Александр Никитин раскрыл некоторые детали предстоящего релиза.


За озвучку персонажей отвечает студия GamesVoice. В процессе приняло участие порядка 60 специалистов. Им предстоит сложная задача, а именно озвучить почти две сотни персонажей.

Саундтрек будет длиться больше двух часов. Тема игры была написана коллективом Ansia Orchestra. Треки, присутствующие в сюжете, являются достижением Игоря Модлинского, композитора STALCRAFT.

Разработчики привлекли ещё больше квалифицированных сотрудников в свою компанию. Теперь в ней работают специалисты из семи государств.

Студия уделяет немало внимания мнению игроков. Постоянно проводятся консультации с фанатами данного жанра игр. Их допускают к закрытому тестированию, чтобы оценить нынешний прогресс, а также «выловить» все баги.

Игра разделена на несколько регионов. Каждый является независимым миром, отличающимся размерами. К примеру, площадь одной из локаций составляет 10 км2. Но авторы стараются не переборщить с масштабностью, выводя на первое место интересный геймплей и сюжет.

Геймеры станут «первопроходчиками». Это объясняется тем, что игрокам, ради прогресса, потребуется всё больше уходить вглубь острова. А там и новые открытия не за горами.

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Отдельного внимания заслуживают локации. Разработчики уже сделали 5 городов, имеющих интересный и неповторимый дизайн, а также населили их НПС. Именно в них будут проходить самые эпичные события и раздаваться квесты.

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#игры #шутер #ммо #pioner #шутер от первого лица #отечественные игры #отечественный проект
Источник: dtf.ru
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