Украина будет готова начать переговоры с Россией только после выхода ВСУ на границе 1991 года, приводит издание РБК-Украина заявление Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский указал на свою готовность к переговорам с Россией, но есть обязательное условие: государство должно вернуться к границам, установленным на 1991 год. Разумеется, здесь подразумевается и возвращение Крыма.

реклама

На днях состоялась встреча Зеленского и испанского премьера Педро Санчеса. Беседа прошла в Киеве. В ходе неё президент Украины указал, что страна готова решить конфликт дипломатическим путем, как только ей вернут «отобранные» границы. Зеленский отметил, что рубежи, установленные на момент начала СВО, не являются настоящими границами.

Санчес поддержал позицию украинского президента. Он считает, что формат и условия переговоров должны выдвигаться Киевом. Испанский премьер принимает к сведению «мирные планы», предлагаемые иными государствами. Они достойны внимания, но их нельзя использовать в качестве работоспособной стратегии.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13600K дешевле 30 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Недавно в немецких СМИ «проскочил» слух о том, что мирные переговоры по украинскому кризису начнутся в июле нынешнего года. В Кремле указали на недостоверность данной информации.