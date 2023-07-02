Президент Украины Владимир Зеленский указал на свою готовность к переговорам с Россией, но есть обязательное условие: государство должно вернуться к границам, установленным на 1991 год. Разумеется, здесь подразумевается и возвращение Крыма.
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На днях состоялась встреча Зеленского и испанского премьера Педро Санчеса. Беседа прошла в Киеве. В ходе неё президент Украины указал, что страна готова решить конфликт дипломатическим путем, как только ей вернут «отобранные» границы. Зеленский отметил, что рубежи, установленные на момент начала СВО, не являются настоящими границами.
Санчес поддержал позицию украинского президента. Он считает, что формат и условия переговоров должны выдвигаться Киевом. Испанский премьер принимает к сведению «мирные планы», предлагаемые иными государствами. Они достойны внимания, но их нельзя использовать в качестве работоспособной стратегии.
Недавно в немецких СМИ «проскочил» слух о том, что мирные переговоры по украинскому кризису начнутся в июле нынешнего года. В Кремле указали на недостоверность данной информации.