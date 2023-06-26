Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления Западной группировкой войск в зоне спецоперации и поставил задачи военнослужащим, сообщило Минобороны.

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Министр обороны Сергей Шойгу провел инспекцию передового пункта управления Западной группировки в зоне СВО. Им же были выделены ключевые задачи, которые военные должны выполнить в ближайшее время.

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Шойгу указал, что всему руководству данной группировки войск необходимо и дальше проводить всестороннюю разведку. Сейчас крайне важно определить, что замышляет украинская сторона, что заранее узнать планы противника и выработать контрмеры. Главная задача – это ведения боя на упреждение, позволяющего избежать жертв и потерь.

Отдельно министр выделил то, что войска должны обеспечиваться должным образом. Все группировки и дивизии, принимающие участие в СВО, обязаны своевременно получать вооружение, провизию и другие необходимые вещи. Также требуется сформировать условия, в которых личный состав может размещаться без угрозы для жизни.

Шойгу подчеркнул, что группировка «Запад» крайне эффективна в определении и уничтожении боевых единиц ВСУ, а также больших скоплений вражеских бойцов.

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Все меры направлены на то, чтобы предотвратить возможный прорыв украинской стороны на любом из направлений, а также обеспечить соответствующий уровень безопасности личного состава.