После того как недавно было объявлено о завершении переговоров Александра Лукашенко и Евгения Пригожина, последовали конкретные действия. Так, колонна «Вагнера» остановилась в Липецкой области. Это наглядно демонстрирует то, что лидеры действительно смогли прийти к единому решению, о котором было озвучено журналистам.
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На территории России нет места для развязывания кровавой бойни. Жители Липецкой области становятся очевидцами того, что соглашение Лукашенко, который действовал по согласованию с Владимиром Путиным, и Пригожина уже вступило в силу.
Напомним, переговоры Лукашенко и Пригожина несколько часов. Долгое время они не могли найти компромисс, но в итоге обе стороны смогли прийти к соглашению. Тогда и стало известно о прекращении движения участвующих в мятежных действиях активистов «Вагнера» по территории России. Слова были подкреплены на деле, что говорит о том, что переговоры прошли успешно.