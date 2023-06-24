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Экс-сотрудник Пригожина рассказал об идеологии страха в ЧВК «Вагнер»

Первый заместитель «Корпорации развития Донбасса» и бывший руководитель аналитической службы Евгения Пригожина, Вячеслав Тарасов, обратился к основателю частной военной компании «Вагнер» и заявил, что он поддерживает идеологию военного коммунизма, а увольнение из этой организации почти невозможно.
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Первый заместитель «Корпорации развития Донбасса», бывший глава аналитической службы Евгения Пригожина Вячеслав Тарасов выступил с видеообращением к основателю «Вагнера». Тарасов уверен, что Пригожин придерживается идеологии военного коммунизма. Он открыто рассказал, как видит ситуацию со своей стороны.

Вячеслав Тарасов руководил аналитической службой Пригожина в Санкт-Петербурге 2 года с 2020 года. После того как уволился, переехал в Донецк. Тарасов не думал, что когда-нибудь будет публично докладывать о своей работе, но молчать сейчас он не может. В течение 2 лет Тарасов плотно общался с Пригожиным, и за это время узнал о его взглядах, изучил его привычки.

Тарасов утверждает, что у основателя «Вагнера» и его единомышленников всего одна идеология. Она основана на страхе и обмане. Он уточняет, что единственным искренним желанием Пригожина является власть, а за любую провинность работников могли избить в подвале. Это же наказание люди могли получить за то, что попали под «горячую руку» начальства. И со слов Тарасова, Пригожин самостоятельно принимает решение, когда надо прекратить наказание. В дополнение своих слов Тарасов заключил, что Пригожин пытается залить РФ кровью своей гордыни, и это не метафора.

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Помимо этого, Тарасов поведал о том, что ЧВК «Вагнер» пытался сбить в Воронеже вертолет, состоящий на базе Вооруженных сил России. Это действие можно расценивать в качестве государственной измены. Используя современные тепловые ловушки, ракету получилось отвести в сторону, поэтому цель не была достигнута. Но это не единственная попытка мятежа Пригожина, ведь было сбито 3 вертолета. В заключение обращения Тарасов признался, что не знает, почему было поднято оружие против своих же братьев.

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