Центр набора бойцов ЧВК "Вагнер", расположенный в Перми на базе фитнес-центра Angel, закрылся.

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В Перми закрыли Центр набора бойцов ЧВК «Вагнер». Представители аналогичных организаций, работающих на территории Нижнего Новгорода и Ульяновска, пока не дают официальных комментариев. Их сотрудники не выходят на связь, на рабочие телефоны невозможно дозвониться.

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Пермский центр ЧВК «Вагнер» функционировал на базе фитнес-клуба «Angel». С учетом последних событий организация закрылась. Эту информацию подтвердили в физкультурно-спортивной организации. Центр набора бойцов частной военной компании не откроется, пока не будет до конца урегулирован правовой вопрос.

Представители «Angel» уточнили, что помощь бойцам в зоне проведения спецоперации не перестала оказываться. В частности, работает Центр гуманитарной помощи, идет подготовка желающих присоединиться к российской армии. Фитнес-центр заявляет, что сотрудники спортивного учреждения не имеют никакого отношения к сложившейся ситуации. Для них новости были полной неожиданностью. «Мы хотим быть полезными нашей стране», − подчеркнули работники «Angel».

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В Казани тоже есть Центр набора бойцов ЧВК «Вагнер». Его закрывать не стали. Пока неизвестно, закрылись ли центры в Ульяновске или Нижнем Новгороде.