Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
В Перми центр по набору в «Вагнер» приостановил работу из-за действий частной военной компании
Центр набора бойцов ЧВК "Вагнер", расположенный в Перми на базе фитнес-центра Angel, закрылся.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
-50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену

В Перми закрыли Центр набора бойцов ЧВК «Вагнер». Представители аналогичных организаций, работающих на территории Нижнего Новгорода и Ульяновска, пока не дают официальных комментариев. Их сотрудники не выходят на связь, на рабочие телефоны невозможно дозвониться.

реклама

Пермский центр ЧВК «Вагнер» функционировал на базе фитнес-клуба «Angel». С учетом последних событий организация закрылась. Эту информацию подтвердили в физкультурно-спортивной организации. Центр набора бойцов частной военной компании не откроется, пока не будет до конца урегулирован правовой вопрос.

Представители «Angel» уточнили, что помощь бойцам в зоне проведения спецоперации не перестала оказываться. В частности, работает Центр гуманитарной помощи, идет подготовка желающих присоединиться к российской армии. Фитнес-центр заявляет, что сотрудники спортивного учреждения не имеют никакого отношения к сложившейся ситуации. Для них новости были полной неожиданностью. «Мы хотим быть полезными нашей стране», − подчеркнули работники «Angel».

рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

В Казани тоже есть Центр набора бойцов ЧВК «Вагнер». Его закрывать не стали. Пока неизвестно, закрылись ли центры в Ульяновске или Нижнем Новгороде.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#вагнер #мятеж #мятеж вагнер #пермь #вагнер центр
Источник: tass.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Мишустин находится на рабочем месте и проводит совещания с членами правительства
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Погибший на батискафе «Титан» генеральный директор не хотел нанимать «50-летних белых парней»
43
ASML столкнётся с новыми ограничениями на экспорт оборудования в Китай с 30 июня
1
ВКС России ночью уничтожили на Украине арсеналы с иностранным ракетным вооружением
+
В Кремле сообщают о принятии всех необходимых мер по Пригожину
7
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил РСЗО «Град» ВСУ, вызвав произвольную детонацию снарядов
1
Подоляк в провале наступления ВСУ обвинил «партнёров», которых слишком долго пришлось упрашивать передать оружие
1
На сайте Gigabyte появилась информация о процессоре AMD Ryzen 7 5700
+
Перехват дальнобойной ракеты Storm Shadow комплексом "Панцирь-С1" попал на видео
2
В США началась битва за будущее F-35 между Lockheed Martin и Pratt & Whitney
3
Военная техника замечена в центре столицы России
6
Что происходит с ЧВК «Вагнер», где сейчас Пригожин, и что сказал В. Путин
13
Глава UFC заявил, что перспектива боя между Илоном Маском и Марком Цукербергом реальна
+
В Минцифры заявили о необходимости усиления контроля за безопасностью телевещания в РФ
1
На Украине допустили возможность «второй серии» ракетных ударов ВС РФ по объектам энергетики
+
59 смартфонов Xiaomi получили российскую версию прошивки MIUI 14 на базе Android 13
3
Турки развернут производство БПЛА «Байрактар» на Украине к 2025 году
+
Почему провокация Пригожина может свидетельствовать о скором окончании СВО
24
Поступают сообщения о первых перестрелках между бойцами ЧВК Вагнер и подразделениями Росгвардии
15
В Пентагоне поддержали предоставление Украине кассетных боеприпасов - Reuters
+
NVIDIA GeForce RTX 4060 предлагается в Европе по цене от 349 до 499 евро
2

Популярные статьи

Как российский Су-57 сумел избежать "ловушки стоимости", погубившей программы F-22 и F-35 – MWM
27
Гиперзвуковая ракета 9-А-7660 «Кинжал» и её реальные возможности
11
GSC объявило войну русскоязычному игрожуру
16
S.T.A.L.K.E.R. 2 наносит ответный удар: iXBT games получило несколько страйков
9
ТОП-9 видеокарт для игр с трассировкой лучей, актуальных в 2023 году
38
Битва двух Radeon'ов или вновь о ширине шины и количестве памяти
8
США тестируют лазер мощностью 10 кВт, который может вывести из строя вражеский корабль
3
GTX 1080 Ti или RX VEGA 64 - рассуждаю и теоретизирую о героях вчерашних дней
10
Краткое тестирование в игре Trepang2
4
"Голубые огни" - сериал о трудной службе полиции в Белфасте
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
17:57
Т.е. расстрелять из пушек 25 тысяч высококлассных бойцов.... Попутно уничтожив все достижения Вагнера в Африке. А можно вопрос, Вова на саммит БРИКС в ЮАР поедет? А то у них там действующий ордер на н...
«Мятеж должен быть подавлен»: Кадыров высказался о ситуации с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»
beltar
17:56
Если вертолеты начнут работать, то ПЗРК им не поможет, но скорее им просто дорогу перекроют надежно, кукование в поле прочищает мозги.
ЧВК «Вагнер» подходят к Воронежу – колонны вооружены ПЗРК для подавления вертолётов Ка-52
REY_B_
17:52
Не надейся. Пару уровней выше замес ещё круче. Там деревативную дырку затыкают аж с 2007 года. Тогда ФРС сразу 60 триллионов в неё кинул, а затем ещё каждый год вместе с ЕЦБ накидывал. Плюс Россия све...
Подразделения "Ахмат" подъезжают к Ростову-на-Дону
bigis
17:45
давно пора шоблу разогнать
ЧВК «Вагнер» подходят к Воронежу – колонны вооружены ПЗРК для подавления вертолётов Ка-52
REY_B_
17:44
Диванных воинов? Это да! А вот в окопы, или хотя бы на заводы пойти, оружие победы ковать, желающих совсем немного. И похоже будет ещё меньше.
Подразделения "Ахмат" подъезжают к Ростову-на-Дону
REY_B_
17:43
Или "Бобика" решили пристрелить. Просто так, за ненужностью. А "Бобик" оказался против.
Подразделения "Ахмат" подъезжают к Ростову-на-Дону
REY_B_
17:41
Вспомнился чего-то Юлий Цезарь. Его фразы "разделяй и властвуй" и "и ты, Брут".... С чего бы?
Подразделения "Ахмат" подъезжают к Ростову-на-Дону
790bb
17:41
А как Амеры все продумали, Одним махом путю в расход+ Беларусь+ Чечня. Покруче чем с Горбачевым(развал ссср), ну и Китаю место указали,что тут сказать-молодцы
ЧВК «Вагнер» подходят к Воронежу – колонны вооружены ПЗРК для подавления вертолётов Ка-52
REY_B_
17:39
Да вообще-то у парней из Вагнера прочности орешков хватало чтобы танковую броню пробивать. И умения в городских боях им не занимать. Очень жаль, что так вышло. Но факт есть факт - власть должна соотве...
Подразделения "Ахмат" подъезжают к Ростову-на-Дону
Vorvort
17:39
А тот что снаряды 10% от нормы дает?
В Киеве наблюдают за ситуацией с ЧВК «Вагнер», заявив, что любая проблема в тылу России соответствует украинским интересам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем