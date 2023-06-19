Украина рассекретила способ, который может завершить текущий военный конфликт. С официальным заявлением выступил советник главы офиса В.А. Зеленского Михаил Подоляк.

В стране уверены, что единственным верным решением, который может положить конец боевым сражениям, является укрепление украинской армии. Политики не сомневаются, что надо усилить военный потенциал и вернуть утраченные земли. Украина намерена добиться экономической и политической изоляции РФ.

Подоляк также отметил, что цель российских миротворцев не может принести мир. Он думает, что конфликт может завершиться тем, что Украина вернет территории, которые раньше официально ей принадлежали. По мнению большинство политиков страны, других вариантов решения военного конфликта нет.

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Президент России Владимир Путин считает, что можно прийти к мирному урегулированию конфликта. На его взгляд, для этого достаточно, чтобы страны Запада прекратили поставки оружия и боевых припасов в Украину.