Климатическая конференция ООН прошла несколько «жарче», чем предполагалось. Вскоре мероприятие должно состоятся вновь, но женщины-делегаты совершенно не рады этому. Суть их печали ясна – женщины рассказали о том, что на прошлогодней конференции ООН они подверглись домогательствам со стороны делегатов-мужчин. Об этом случае написали в зарубежном СМИ.
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Как указывается в публикации, делегаты из целого ряда стран, включая Великобританию, Германию, США и т.д. попросили организаторов конференции уделить особое внимание отношению к женщинам-делегатам. В прошлом, 2022 году, конференция проходила для них крайне тяжело. Женщины подверглись множественным сексуальным домогательствам, а также целому «граду» оскорблений.
Камила Сепеда, являющаяся руководителем мексиканской делегации, рассказала о своем печальном опыте. На прошедшем мероприятии один из делегатов постоянно присылал ей непристойные сообщения. Издание указало на то, что это был не единственный случай откровенных сексуальных домогательств.
Ряд проблем у организаторов саммита только множится. Мероприятие должно пройти этой осенью в ОАЭ. Помимо сексуальных домогательств, предстоит разобраться с другой проблемой – обвинением в том, что представители нефтегазовой отрасли подрывают данные переговоры, преследуя собственные корыстные интересы.