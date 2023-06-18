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Financial Times: женщины заявили о домогательствах делегатов конференции ООН в 2022 году
Женщины, участвовавшие в конференции ООН по изменению климата в 2022 году, заявили о фактах домогательств и оскорблений со стороны делегатов-мужчин. Об этом сообщает Financial Times.
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Климатическая конференция ООН прошла несколько «жарче», чем предполагалось. Вскоре мероприятие должно состоятся вновь, но женщины-делегаты совершенно не рады этому. Суть их печали ясна – женщины рассказали о том, что на прошлогодней конференции ООН они подверглись домогательствам со стороны делегатов-мужчин. Об этом случае написали в зарубежном СМИ.

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Как указывается в публикации, делегаты из целого ряда стран, включая Великобританию, Германию, США и т.д. попросили организаторов конференции уделить особое внимание отношению к женщинам-делегатам. В прошлом, 2022 году, конференция проходила для них крайне тяжело. Женщины подверглись множественным сексуальным домогательствам, а также целому «граду» оскорблений.

Камила Сепеда, являющаяся руководителем мексиканской делегации, рассказала о своем печальном опыте. На прошедшем мероприятии один из делегатов постоянно присылал ей непристойные сообщения. Издание указало на то, что это был не единственный случай откровенных сексуальных домогательств.

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Ряд проблем у организаторов саммита только множится. Мероприятие должно пройти этой осенью в ОАЭ. Помимо сексуальных домогательств, предстоит разобраться с другой проблемой – обвинением в том, что представители нефтегазовой отрасли подрывают данные переговоры, преследуя собственные корыстные интересы.

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#оон #изменения климата #домогательства
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