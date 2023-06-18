Женщины, участвовавшие в конференции ООН по изменению климата в 2022 году, заявили о фактах домогательств и оскорблений со стороны делегатов-мужчин. Об этом сообщает Financial Times.

MSI 4060 Ti за копейки, надо брать

MSI 4060 Ti за копейки, надо брать

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

Климатическая конференция ООН прошла несколько «жарче», чем предполагалось. Вскоре мероприятие должно состоятся вновь, но женщины-делегаты совершенно не рады этому. Суть их печали ясна – женщины рассказали о том, что на прошлогодней конференции ООН они подверглись домогательствам со стороны делегатов-мужчин. Об этом случае написали в зарубежном СМИ.

реклама

Как указывается в публикации, делегаты из целого ряда стран, включая Великобританию, Германию, США и т.д. попросили организаторов конференции уделить особое внимание отношению к женщинам-делегатам. В прошлом, 2022 году, конференция проходила для них крайне тяжело. Женщины подверглись множественным сексуальным домогательствам, а также целому «граду» оскорблений.

Камила Сепеда, являющаяся руководителем мексиканской делегации, рассказала о своем печальном опыте. На прошедшем мероприятии один из делегатов постоянно присылал ей непристойные сообщения. Издание указало на то, что это был не единственный случай откровенных сексуальных домогательств.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь 75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр !! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Ряд проблем у организаторов саммита только множится. Мероприятие должно пройти этой осенью в ОАЭ. Помимо сексуальных домогательств, предстоит разобраться с другой проблемой – обвинением в том, что представители нефтегазовой отрасли подрывают данные переговоры, преследуя собственные корыстные интересы.