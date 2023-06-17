Зарубежные страны щедро поставляют Украине вооружение с высокой дальностью поражения, не понимая, что делают все только хуже. Чем дальше «достает» ракета, тем больше придется делать «санитарную зону», чтобы вывести из-под прицела российские города. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
реклама
Журналисты задали ему вопрос о том, имеет ли данная «зона» какие-либо ограничения. Он ответил, что все зависит от разновидности вооружения, имеющегося в распоряжении ВСУ. Чем выше дальность поражения у их ракет, тем сильнее придется отодвигать украинскую сторону. Главная цель Кремля – обеспечить невозможность поражения российских территорий, обезопасив граждан.
Когда российские войска приступят к созданию «санитарной зоны»? Данный процесс уже начался, и длится полтора года. Формирование такой области является одной из ключевых целей СВО. Работа продолжается даже сегодня, и не завершится, пока не будут выполнены все задачи. Именно это выделил Песков.
13 июня состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и военных корреспондентов. Он указал, что вероятность формирования «санитарной зоны» значительно выше нуля, так как Украина не собирается прекращать обстрелы российских территорий.