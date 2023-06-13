Инициатива, внесенная депутатами Павлом Крашенинниковым и Ириной Панькиной (оба - единороссы), а также сенатором Андреем Клишасом, предлагает прописать «особенности уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции».

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Госдума РФ предлагает освободить участников СВО от уголовной ответственности за совершение нетяжких преступлений. Инициатива вызвала общественный резонанс, и депутаты решили объяснить смысл идеи.

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С разъяснениями выступила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Нина Останина. По ее словам, лица, совершившие преступления, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с ВС РФ, получат возможность искупления вины в спецоперации.

Если законодательный проект примут, то совершившие нетяжкие преступления, будут освобождены от ответственности со дня увольнения или получения государственной награды. Нина Останина уверена, что люди смогут реабилитировать себя. Она акцентирует внимание на том, что преступления нетяжкие. Статьи, по которым были осуждены добровольцы, предоставляют возможность выйти из тюрьмы по условно-досрочному освобождению и начать новую жизнь. Депутат также заметила, что вдали от социума людям потом будет труднее вернуться в общество. Спецоперация может помочь в адаптации.

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Согласно пояснительной записке к законодательной инициативе контроль за поведением осужденных осуществляет командование воинской части. Разработчики проекта говорят, это не противоречит законодательству РФ.