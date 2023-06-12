Госдума предлагает ввести карту «Прекрасная Россия», предназначенную для бесплатных турпоездок по стране от Камчатки до Калининграда для молодежи. Об этом заявил вице-спикер Думы Борис Чернышов.
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В дополнение идеи политик уточнил, что лимит средств на карте будет составлять примерно 30 000 рублей. Этой суммы будет достаточно, чтобы совершить одну или несколько поездок в любое время года. Оформить карту смогут россияне от 18 до 22 лет. Она откроет перед участниками программы бесплатные возможности для знакомства с историей, культурой, традициями и обычаями разных регионов России. Во время путешествия можно расширить кругозор, найти друзей и получить вдохновение для учебы или работы.
Если инициатива будет одобрена, то в будущем молодые люди независимо от занятости и уровня достатка смогут путешествовать по стране на безвозмездной основе. Это поможет популяризировать внутренний туризм и повысить уровень качества жизни в РФ.
Идея создать проект «Прекрасная Россия» возникла на основе успешного опыта использования Пушкинской карты, которая позволяет молодежи посещать культурные мероприятия за счет средств из федерального бюджета страны.
Картой «Прекрасная Россия» можно оплачивать билеты эконом-класса на автобусы, поезда и самолеты, вход на экскурсии в музеи, туры, услуги кемпингов, гостиниц, турбаз, которые будут являться партнерами программы. Если проект одобрят, то список партнеров программы будет опубликован в свободном доступе. Если по каким-либо причинам обладатель карты «Прекрасная Россия» не сможет за год потратить денежный лимит, то в отличие от Пушкинской карты сумма не будет сгорать. Это означает, что оставшиеся средства молодые путешественники смогут беспрепятственно использовать в течение следующего года.