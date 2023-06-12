Карту «Прекрасная Россия», которая позволит молодым гражданам бесплатно путешествовать по стране, предложил создать вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов.

Госдума предлагает ввести карту «Прекрасная Россия», предназначенную для бесплатных турпоездок по стране от Камчатки до Калининграда для молодежи. Об этом заявил вице-спикер Думы Борис Чернышов.

реклама

В дополнение идеи политик уточнил, что лимит средств на карте будет составлять примерно 30 000 рублей. Этой суммы будет достаточно, чтобы совершить одну или несколько поездок в любое время года. Оформить карту смогут россияне от 18 до 22 лет. Она откроет перед участниками программы бесплатные возможности для знакомства с историей, культурой, традициями и обычаями разных регионов России. Во время путешествия можно расширить кругозор, найти друзей и получить вдохновение для учебы или работы.

Если инициатива будет одобрена, то в будущем молодые люди независимо от занятости и уровня достатка смогут путешествовать по стране на безвозмездной основе. Это поможет популяризировать внутренний туризм и повысить уровень качества жизни в РФ.

Идея создать проект «Прекрасная Россия» возникла на основе успешного опыта использования Пушкинской карты, которая позволяет молодежи посещать культурные мероприятия за счет средств из федерального бюджета страны.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на стиралку Бош 4 серии В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -28% на 32Gb Сorsair Dominator Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Картой «Прекрасная Россия» можно оплачивать билеты эконом-класса на автобусы, поезда и самолеты, вход на экскурсии в музеи, туры, услуги кемпингов, гостиниц, турбаз, которые будут являться партнерами программы. Если проект одобрят, то список партнеров программы будет опубликован в свободном доступе. Если по каким-либо причинам обладатель карты «Прекрасная Россия» не сможет за год потратить денежный лимит, то в отличие от Пушкинской карты сумма не будет сгорать. Это означает, что оставшиеся средства молодые путешественники смогут беспрепятственно использовать в течение следующего года.